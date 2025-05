Dezvăluiri despre petrecerea celor de la FCSB. Ştefan Târnovanu a dat cărţile pe faţă: "Să fie pe stadion" - Antena Sport

M-am uitat pe lista de posibili adversari pentru Champions League, pot fi adversari mai slabi și să te bată, sau balauri, cum se zice, și să îi bați. Ne dorim să trăim visul Champions League, vom face tot ce depinde de noi să auzim imnul competiției din nou în România.

Per total, pentru tot ce am trăit anul acesta, nu avem cum să fim supărați. A fost fabulos! Cum ne înțelegem noi a contat cel mai mult, cum am fost în vestiar, pentru că am mers cu zâmbetul pe buze la antrenament”, a declarat Ștefan Târnovanu.

După petrecerea de titlu, cei de la FCSB vor mai avea un meci în ultima rundă din Liga 1. Băieţii lui Elias Charalambous joacă în deplasare, contra celor de la CFR Cluj.