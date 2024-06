Dinamo a anunțat al patrulea transfer al verii! „Câinii” s-au înțeles cu un fundaș din prima ligă a Austriei - Antena Sport

Zeljko Kopic a dezvăluit motivul pentru care a acceptat ca Florentin Petre să îi fie secund la Dinamo

Zeljko Kopic a spus care este motivul pentru care a acceptat ca Florentin Petre să devină antrenor secund la Dinamo.

Nu numai că Florentin Petre este o legendă a „câinilor”, dar Kopic crede că acesta ar putea avea un impact major asupra jucătorilor români de la Dinamo.

”Am avut discuții cu Florentin Petre, știu că a fost un jucător important pentru Dinamo. Ca antrenor, are ambiții mari, are o vârstă foarte bună pentru această meserie. Am simțit că energia sa poate să fie benefică jucătorilor, în special românilor din echipă. Nu este vorba doar de statutul de legendă, ci despre ce poate fiecare persoană să aducă în acest moment”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro.

”A fost o discuție după ce am făcut analiza sezonului trecut. Am decis ca anul acesta să schimbăm ceva pentru antrenorul principal (n.r. Zeljko Kopic) pentru că performanțele nu au fost cele dorite. Este o parte foarte importantă a grupului.

Noi l-am dorit pentru spirit, pentru ce poate transmite jucătorilor tineri, este un element foarte important în echilibrul acestui mediu în care tinerii jucători vin la Dinamo pentru a face performanță. În momentul în care va fi cu noi, va avea un cuvânt important”, declara anterior administratorul special al „câinilor”, Andrei Nicolescu, pentru sursa citată.