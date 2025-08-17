Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume

Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume

Alex Masgras Publicat: 17 august 2025, 16:23

Comentarii
Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume

Heung Min Son şi Lionel Messi / Colaj Profimedia

Vara aceasta, Heung-Min Son s-a despărţit de Tottenham, după 10 ani petrecuţi la formaţia din nordul Londrei. Despărţirea a fost una emoţionantă, starul sud-coreean fiind un adevărat idol, în primă fază pe White Hart Lane, după care pe Tottenham Hotspur Stadium.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Son a semnat cu Los Angeles FC şi va evolua în următoarele sezoane în MLS. Formaţia din California a plătit 22 de milioane de euro pentru acest transfer.

Heung-Min Son, peste Lionel Messi şi LeBron James

Impactul pe care Son l-a avut odată cu venirea în Statele Unite a fost unul uriaş. Potrivit lui John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la Los Angeles FC, a declarat că tricoul lui Son de la LAFC a devenit cel mai vândut tricou din lume.

Acesta a subliniat că vânzarea tricourilor cu numele sud-coreeanului nu l-a depăşit doar pe Lionel Messi, cel care deţinea acest record în MLS, de departe, şi Son este peste orice alt sportiv din lume:

“Aceasta este a doua săptămână când nu vorbim doar despre cel mai vândut tricou din MLS, ci şi cel mai vândut tricou din lume, din orice sport”, a declarat John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la LAFC, potrivit talksport.com.

Reclamă
Reclamă

“Scuze, puteţi repeta ce aţi spus? Tricoul cui? Doar nu al lui Son, nu? Vorbeaţi despre tricoul lui Son?”, a întrebat apoi realizatorul emisiunii la care a fost invitat Thorrington.

“Vorbesc despre Son. Dacă luaţi perioada de când a semnat cu LAFC şi până acum, el a vândut mai multe tricouri decât orice alt sportiv din lume”, a mai spus Thorrington.

Lionel Messi, gol şi assist la revenirea pe teren

Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Reclamă

Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy, a marcat cu piciorul stâng de la marginea careului (84), înainte de a oferi un assist încântător pentru Luis Suarez (89).

Primul gol al celor de la Inter Miami a fost marcat de Jordi Alba, în minutul 43.

Inter Miami a obţinut a 13-a victorie (6 egaluri, 5 înfrângeri) în 24 de meciuri şi a revenit pe locul 5 în Conferinţa de Est.

În acest sezon, Lionel Messi are 19 goluri şi 11 assist-uri în cele 19 partide disputate pentru Inter Miami în MLS. Campionul mondial valorează în prezent 18 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Observator
"Te rog, respiră! Te rog!" Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
Fanatik.ro
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret”
16:46
Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
16:45
CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Andrei Cordea, titularizat de Dan Petrescu. Echipele de start
16:15
LIVE SCORECsikszereda – Universitatea Craiova 1-1. Nsimba a egalat, după ce gazdele au deschis scorul cu un autogol incredibil
16:14
Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid: “Avem nevoie de puncte”
15:32
Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat
15:24
Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: “Putem să ne îmbunătăţim”
Vezi toate știrile
1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 5 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”