Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume - Antena Sport

Vara aceasta, Heung-Min Son s-a despărţit de Tottenham, după 10 ani petrecuţi la formaţia din nordul Londrei. Despărţirea a fost una emoţionantă, starul sud-coreean fiind un adevărat idol, în primă fază pe White Hart Lane, după care pe Tottenham Hotspur Stadium.

Son a semnat cu Los Angeles FC şi va evolua în următoarele sezoane în MLS. Formaţia din California a plătit 22 de milioane de euro pentru acest transfer.

Heung-Min Son, peste Lionel Messi şi LeBron James

Impactul pe care Son l-a avut odată cu venirea în Statele Unite a fost unul uriaş. Potrivit lui John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la Los Angeles FC, a declarat că tricoul lui Son de la LAFC a devenit cel mai vândut tricou din lume.

Acesta a subliniat că vânzarea tricourilor cu numele sud-coreeanului nu l-a depăşit doar pe Lionel Messi, cel care deţinea acest record în MLS, de departe, şi Son este peste orice alt sportiv din lume:

“Aceasta este a doua săptămână când nu vorbim doar despre cel mai vândut tricou din MLS, ci şi cel mai vândut tricou din lume, din orice sport”, a declarat John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la LAFC, potrivit talksport.com.