Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume - Antena Sport

Vara aceasta, Heung-Min Son s-a despărţit de Tottenham, după 10 ani petrecuţi la formaţia din nordul Londrei. Despărţirea a fost una emoţionantă, starul sud-coreean fiind un adevărat idol, în primă fază pe White Hart Lane, după care pe Tottenham Hotspur Stadium.
Son a semnat cu Los Angeles FC şi va evolua în următoarele sezoane în MLS. Formaţia din California a plătit 22 de milioane de euro pentru acest transfer.
Heung-Min Son, peste Lionel Messi şi LeBron James
Impactul pe care Son l-a avut odată cu venirea în Statele Unite a fost unul uriaş. Potrivit lui John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la Los Angeles FC, a declarat că tricoul lui Son de la LAFC a devenit cel mai vândut tricou din lume.
Acesta a subliniat că vânzarea tricourilor cu numele sud-coreeanului nu l-a depăşit doar pe Lionel Messi, cel care deţinea acest record în MLS, de departe, şi Son este peste orice alt sportiv din lume:
“Aceasta este a doua săptămână când nu vorbim doar despre cel mai vândut tricou din MLS, ci şi cel mai vândut tricou din lume, din orice sport”, a declarat John Thorrington, preşedintele şi managerul general al celor de la LAFC, potrivit talksport.com.
“Scuze, puteţi repeta ce aţi spus? Tricoul cui? Doar nu al lui Son, nu? Vorbeaţi despre tricoul lui Son?”, a întrebat apoi realizatorul emisiunii la care a fost invitat Thorrington.
“Vorbesc despre Son. Dacă luaţi perioada de când a semnat cu LAFC şi până acum, el a vândut mai multe tricouri decât orice alt sportiv din lume”, a mai spus Thorrington.
Lionel Messi, gol şi assist la revenirea pe teren
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.