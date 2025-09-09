Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic

Publicat: 9 septembrie 2025, 14:10

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Zeljko Kopic a renunţat la Răzvan Paşcalău, fundaşul de 21 de ani care face parte din lotul naţionalei de tineret.

“Câinii” au anunţat plecarea lui Răzvan Paşcalău, pe conturile oficiale ale clubului, la o zi după ce s-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1.

Dinamo l-a cedat pe Răzvan Paşcalău în Liga a 2-a, la CS Dinamo

Răzvan Paşcalău va evolua în eşalonul inferior din România, la CS Dinamo. Echipa pregătită de Florin Bratu l-a împrumutat pentru un sezon pe tânărul fundaş.

“Mult succes, Răzvan Pașcalău!

Răzvan se va alătura lotului pregătit de Florin Bratu la CS Dinamo, în Liga a II-a, pentru acest sezon competițional.

Cluburile au ajuns la un acord privind împrumutul său pentru această stagiune, iar Răzvan va continua în eșalonul secund.

Îi dorim mult succes lui Răzvan Pașcalău și îl așteptăm înapoi, și mai puternic!”, a anunţat Dinamo, pe Facebook.

Răzvan Paşcalău se află, în prezent, în lotul naţionalei U21, care se pregăteşte de partida cu San Marino, din preliminariile EURO 2027. Meciul se va disputa azi, de la ora 21:30.

În acest start de sezon, Răzvan Paşcalău a bifat un singur meci la Dinamo. El a fost trimis în teren de Zeljko Kopic pentru ultimele minute ale partidei cu UTA, din runda a 6-a, partidă încheiată cu scorul de 1-1.

