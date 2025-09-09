Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Internaţionalul român la care a renunţat Zeljko Kopic - Antena Sport

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Dinamo a cedat un jucător în Liga a 2-a. Zeljko Kopic a renunţat la Răzvan Paşcalău, fundaşul de 21 de ani care face parte din lotul naţionalei de tineret.

“Câinii” au anunţat plecarea lui Răzvan Paşcalău, pe conturile oficiale ale clubului, la o zi după ce s-a încheiat perioada de transferuri în Liga 1.

Dinamo l-a cedat pe Răzvan Paşcalău în Liga a 2-a, la CS Dinamo

Răzvan Paşcalău va evolua în eşalonul inferior din România, la CS Dinamo. Echipa pregătită de Florin Bratu l-a împrumutat pentru un sezon pe tânărul fundaş.

“Mult succes, Răzvan Pașcalău!

Răzvan se va alătura lotului pregătit de Florin Bratu la CS Dinamo, în Liga a II-a, pentru acest sezon competițional.