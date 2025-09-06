Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a! - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a!

6 septembrie 2025, 14:46

Imagine din meciul Dinamo - CS Dinamo 2-0 / Facebook Dinamo

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2.

Golurile au fost marcate de Alberto Soro şi Denis Lazăr, ambii jucători la Dinamo 2.

Dinamo – CS Dinamo 2-0

Dinamo, formaţia din Liga 1, a trimis în teren următorii jucători:

Prima repriză: Roşca – Tabuncic, M. Toader, Licsandru, Bordusanu – N’Giuwu, Udosen, Tarbu – Bărbulescu, Soro, Caragea

A doua repriză: Roşca – Enache, Licsandru, Toader, Stoican – Panga, Udosen, Soro – Lazăr, Savu, Marinescu

Câștigăm amicalul cu CS Dinamo prin golurile lui Alberto Soro și Denis Lazăr (Dinamo 2). ⚽️⚽️

⚡️Echipa din teren în momentul fluierului final, cu 7 jucători de la Dinamo 2:

Roșca – Enache, Licsandru, Toader, Stoican – Panga, Udosen, Soro – Lazăr, Savu, Marinescu“, a transmis echipa din Liga 1, pe Facebook, după amical.

Alte rezultate din meciuri amicale

FC Botoşani a profitat de pauza competiţională, datorată acţiunilor echipelor naţionale, şi a disputat pe Stadionul „Municipal” un joc amical în compania formaţiei Zimbrul Chişinău, câştigat, scor 4-3.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Golurile echipei pregătite de Leo Grozavu au fost marcate de Mykola Kovtalyuk (min. 1), Enriko Papa (min. 23), Zoran Mitrov (min. 56), David Gabriel (min. 85), respectiv Guy Dahan (min. 45, penalty şi min. 49), Jonatehas Abimal (min. 67).

Principalul botoşănenilor a aliniat în acest duel formlua Al. Ciobanu – Ad. Friday, M. Munoz, D.  Diaw, M. Pavlovic – E. Papa, M. Bordeianu, A. D. Dumitru – G. Cîmpanu, M. Kovtaliuk, Z. Mitrov. La „roş-alb-albaştrii” au mai intrat pe parcursul întâlnirii L. Kukic, D. Gabriel, Şt. Pănoiu, E. Lopez, R. Suta, R. Creţ, D. Ştefan şi A. Dumitru.

Jucătorii Ioannis Anestis, George Miron, Aldair, Alexandru Ţigănaşu, Hervin Ongenda, Andrei Dumiter şi Rijad Sadiku, nu au intrat în calculele conducerii tehnice pentru acest joc amical, ei având în dimineaţa meciului un program de pregătire separat. Acestora li s-au adăugat Narcis Ilaş, Ştefan Bodişteanu şi Charles Petro, convocaţi la acţiunile echipelor naţionale.

Zimbrul Chişinău, formaţia pregătită de Oleg Kubarev, care după 11 runde ocupă locul 3 în prima ligă din Moldova cu 21 de puncte, a aliniat pe „Municipal” următoareal formulă: S. Agachi – D.Costa, D.Italo, A. Macriţchi, A. Dosso – J. Abimal, B. Paz, M. Amaral, D. Caio – D. Kazlovski. La „galben-verzi” au mai intrat pe parcursul întâlnirii I. Dokic, S. Oleksii, N. Covali, E. Michael, S. Trifan, I. Negru, Şt. Mocanu, N. Zolotov.

Amicalul dintre FC Botoşani şi Zimbrul Chişinău a fost arbitrat la centru de Ciprian Iovu, ajutat la linii de asistenţii Radu Creţu şi Nicoleta Grigoriu. Următorul meci oficial al formaţiei pregătite de Leo Grozavu, care ocupă locul 5 în Liga 1, cu 13 puncte după 8 etape, va avea loc duminică, 14 septembrie, ora 15:45, la Galaţi cu Oţelul, duelul urmând a conta pentru runda a IX-a din Liga 1.

Într-un alt meci amical, Universitatea Cluj a fost învinsă de ASA Târgu Mureş, scor 2-1. Cei de la ASA Târgu Mureş au punctat în minutele 26 prin Ekollo şi 51 prin Manole, iar pentru clujeni a marcat Dan Nistor din penalty în minutul 41.

