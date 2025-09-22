Dinamo - Farul, 21:00, LIVE TEXT. "Câinii" ţintesc locul 2 în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo - Farul, 21:00, LIVE TEXT. "Câinii" ţintesc locul 2 în Liga 1

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – Farul, 21:00, LIVE TEXT. “Câinii” ţintesc locul 2 în Liga 1

Dinamo – Farul, 21:00, LIVE TEXT. “Câinii” ţintesc locul 2 în Liga 1

Publicat: 22 septembrie 2025, 17:43

Dinamo – Farul, 21:00, LIVE TEXT. Câinii ţintesc locul 2 în Liga 1

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic / Hepta

Meciul Dinamo – Farul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 21:00. Înaintea acestui meci, care se va disputa pe Arena Naţională, Dinamo e pe locul 5 în Liga 1, cu 18 puncte. Farul e pe locul 10, cu 13 puncte.

Cu o victorie, Dinamo ar urca pe locul 2 în Liga 1, la numai 2 puncte de liderul Universitatea Craiova. “Câinii” au câştigat ultimele 3 partide disputate în Liga 1, cu U Cluj, cu 1-0 (în deplasare), cu Hermannstadt, cu 2-0 (acasă) şi cu Petrolul, cu 3-0, în deplasare.

Dinamo – Farul LIVE TEXT

Farul a fost învinsă în ultimul meci disputat în Liga 1, cu 2-0, de către liderul Universitatea Craiova. Golul lui Nsimba (min. 22) şi un autogol al lui Dican, din minutul 76, au decis partida.

Echipele probabile:

Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi Antrenor: Zeljko Kopic

Farul: Buzbuchi – Dican, Larie, Pellegrini, Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Sima, Ișfan, Tănasă Antrenor: Ianis Zicu

Sezonul trecut, Farul a avut un bilanţ pozitiv în meciurile directe cu Dinamo din Liga 1. În meciul tur, disputat pe 4 octombrie 2024, Farul a terminat la egalitate, acasă, 1-1, cu Dinamo. În retur, Farul s-a impus în deplasare, cu 2-0. Meciul a avut loc pe 15 februarie 2025, în etapa a 27-a a sezonului regular. Sezonul trecut, Dinamo a evoluat în play-off, terminând campionatul pe locul 6, în timp ce Farul a evoluat în play-out. Farul s-a salvat direct de la retrogradare, terminând play-out-ul pe locul 5. Nu a prins însă barajul pentru cupele europene.

 

