Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă

Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă

Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 19:12

Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă

Jucătorii de la Rapid, înainte de un meci / Sport Pictures

Rapid va pleca în cantonament în Turcia, pentru a pregăti a doua parte a sezonului. Giuleștenii lui Costel Gâlcă vor disputa două partide amicale.  

Rapid a încheiat anul pe locul secund, cu 39 de puncte. Giuleștenii sunt la o distanță de un singur punct față de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova. 

Cantonament în Turcia pentru Rapid 

Rapid va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia în perioada 3-12 ianuarie 2026. Giuleștenii vor întâlni Wisla Plock și CSKA 1948 Sofia, în cele două partide amicale pe care le vor disputa. 

„Rapid pleacă în cantonament în Turcia în perioada 3–12 ianuarie 2026. ucătorii antrenați de Constantin Gâlcă se vor pregăti timp de 10 zile în Turcia, unde vor disputa două partide amicale împotriva liderului din Polonia, Wisla Plock, și a ocupantei locului 2 din Bulgaria, CSKA 1948 Sofia”, a anunțat Rapid, pe pagina oficială de Facebook. 

În ultimul meci din 2025, Rapid a fost învinsă de rivala FCSB. Campioana s-a impus în derby-ul rundei a 21-a cu scorul de 2-1, și s-a apropiat la opt puncte față de trupa lui Costel Gâlcă.  

În primul meci din 2026, Rapid se va duela cu Metaloglobus, pe teren propriu. Ulterior, giuleștenii se vor deplasa la Arad pentru partida cu UTA. 

Comentarii


