Dinamo nu mai are interdicție la transferuri. Anunțul lui Răzvan Zăvăleanu: „Minune! Mă întreb cum a avut loc ridicarea” - Antena Sport

(Reporter: Aţi încercat să vă întâlniţi, să vorbiţi?) Am refuzat discuţiile faţă în faţă, deşi ei mi-au propus. Nu accept să mă întâlnesc cu nişte oameni care aproape că mi-au distrus viitorul. Cine mă mai ia acum, când eu nu am putut să mă antrenez în iarna asta fiindcă ei nu m-au primit în programul echipei? Când erau antrenamente tactice, eu stăteam cu masorii pe marginea terenului, nu mă primeau pe teren. Mai ales de când a venit antrenorul nou nu am mai avut nicio şansă, deşi la testele fizice din iarnă am fost cel mai bun. Rezultatele acelor teste nu au contat deloc”, a declarat Iulian Roşu pentru fanatik.ro.