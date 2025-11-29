Dinamo - Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. "Câinii" pot urca pe locul 2 în clasament - Antena Sport

Meciul Dinamo – Oţelul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Cu o victorie, “câinii” ar urca provizoriu pe locul 2 în Liga 1. În acest moment Dinamo e pe 4, cu 31 de puncte. O victorie ar face-o pe Dinamo să le depăşească pe Botoşani, care e acum pe 2, cu 33 de puncte şi pe Craiova, care e pe 3, cu 32 de puncte.
Etapa trecută Dinamo a făcut 1-1, în deplasare, cu Botoşani. Mailat a deschis scorul, cu o execuţie superbă, în minutul 44, apoi Opruţ a egalat, cu un şut-centrare, în minutul 76. Dinamo putea da lovitura prin Perica, dar atacantul a ratat din poziţie de singur cu portarul. Croatul a tras slab, chiar pe centrul porţii.
Dinamo – Oţelul LIVE TEXT
Echipe probabile:
Dinamo: Epassy – Ikoko, Stoinov, Boateng, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Soro, Karamoko, Caragea Antrenor: Zeljko Kopic
Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Iacob, Conrado – Paulo, Lameira – Bordun, Nuno, Andrezinho – Paulinho Antrenor: Laszlo Balint
Dinamo continuă să aibă absenţe importante. Alex Musi, Danny Armstrong, Maxime Sivis, Cristi Mihai şi Cristi Licsandru sunt indisponibili.
În tur Oţelul s-a impus cu 2-1, iar Dinamo speră să îşi ia revanşa. Partida se dispută pe Arena Naţională.
Înaintea acestui meci Oţelul e pe 7, la limita play-off-ului. Gălăţenii au 24 de puncte, cu 2 mai puţin decât ocupanta ultimului loc de play-off, Farul.
