Dinamo, părăsită de fani pe Arena Națională? Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Universitatea Craiova

Dinamo București și Universitatea Craiova nu au început cum se cuvine play-off-ul, ambele fiind învinse de Rapid, respectiv FC Argeș în prima etapă.

Cele două se vor întâlni pe Arena Națională în deschiderea rundei a doua, însă suporterii „câinilor” nu s-au înghesuit la casele de bilete, unul dintre motive fiind ziua când s-a programat jocul.

Dinamo – Universitatea Craiova, asistență redusă pe Arena Națională

Atât Dinamo, cât și Universitatea Craiova au nevoie de victorie în meciul care va fi LIVE TEXT pe as.ro, însă ziua în care a fost programat jocul este un impediment pentru ca suporterii să ajungă la stadion.

Disputa va avea loc pe Arena Națională din București, însă potrivit dinamo1948.club, aproximativ 5.000 de bilete au fost vândute pentru această confruntare, mult sub media „câinilor” din acest sezon.

Dacă se confirmă această estimare, meciul Dinamo – Universitatea Craiova ar avea o asistență mai mică decât cea înregistrată la partida dintre FCSB și Metaloglobus, când au fost aproximativ 7.500 de oameni.