Gică Craioveanu n-are niciun dubiu înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: “Azi se va ști”

Gică Craioveanu a acordat un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport, iar printre altele a vorbit și despre derby-ul etapei a doua din play-off, care le pune față în față pe Dinamo și Universitatea Craiova. “Grande” este de părere că în urma partidei de pe Arena Națională oltenii vor afla dacă au în continuare prima șansă la câștigarea campionatului.

Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc astăzi de la 20:30 într-un context care nu e favorabil pentru niciuna dintre formații. Dinamo are patru eșecuri la rând, în timp ce Universitatea Craiova a pierdut locul de lider în play-off, după ce a fost învinsă de FC Argeș și devansată de Rapid și “U” Cluj.

Gică Craioveanu a prefațat derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Cu puțin timp înainte de confruntarea de pe Arena Națională, Gică Craioveanu, jucătorul care a petrecut patru ani în Bănie, a discutat despre meciul pe care îl consideră crucial pentru trupa lui Filipe Coelho. Fostul atacant crede că alb-albaștrii au o presiune imensă pe umerii lor, dar și că acest lucru a devenit deja o obișnuiță pentru olteni. În ceea ce privește duelul pierdut cu FC Argeș, “Grande” consideră că acela a fost un accident și că nu arată adevărata față a echipei.

“Astăzi joacă Craiova cu Dinamo, azi se va ști dacă continuă să fie marea favorită la titlu, Universitatea, noi sperăm că da. Eu zic că Universitatea arată foarte bine, chiar dacă a pierdut cu FC Argeș, consider că a fost un accident, echipa nu pierduse de mult timp pe teren propriu, Argeșul a stat foarte bine pe teren, a surprins Craiova care nu și-a făcut jocul ei obișnuit.

Nici Dinamo nu arată foarte bine, au jucători buni, unul dintre cei mai mari antrenori din fotbalul românesc, eu continui să cred că Universitatea este marea favorită la titlu și va fi un meci interesant. La Craiova e tot timpul presiune, dacă e un amical cu Filiași, sau meci cu Dinamo, FCSB sau Rapid, aceeași presiune este pentru că noi trăim la 200% oltenii“, a spus fostul jucător în exclusivitate pentru AntenaSport.