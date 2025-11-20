Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni - Antena Sport

Neymar a avut o prestație cu plusuri și minusuri în cel mai recent meci disputat de Santos în campionatul Braziliei, scor 1-1 contra celor de la Mirassol, revelația sezonului din Serie A, așa cum este numit campionatul sud-american. Superstarul de 33 de ani a reușit să marcheze primul gol pentru prima dată după peste trei luni, însă nu a putut să își conducă echipa spre victorie, după ce a comis o gafă care a condus la remiză.
Neymar nu a avut până acum parte de cea mai bună revenire la echipa sa de suflet din țara natală, Brazilia. Întors la începutul anului în America de Sud după ce a plecat de la Al-Hilal, fostul star de la Barcelona și PSG a fost măcinat de accidentări, motiv pentru care nu a putut să își intre într-un ritm.
Neymar, una caldă, alta rece pentru Santos
Cu toate acestea, la cel mai recent meci jucat de Santos, Neymar a “oferit câteva sclipiri ale starului global care a fost odată“, potrivit jurnaliștilor de la marca.com. Brazilianul a intrat foarte bine în partida contra lui Mirassol și a înscris în minutul 4 la capătul unui contraatac letal al formației “alvinegro”. De pe 5 august nu mai marcase Neymar într-un meci, de când înscria o “dublă” în duelul cu Juventude.
La pauză, Santos conducea, însă în partea a doua Neymar a comis o eroare care a contat la rezultatul final. Brazilianul a făcut un fault în careu asupra unui adversar, care a fost acordat după consultarea VAR. Mirassol a egalat și ulterior nu au mai fost modificări aduse pe tabelă.
Santos “tremură” în continuare pentru menținerea în Serie A, fiind în momentul de față pe locul 16, ultimul care asigură salvarea de la retrogradare. Echipa lui Neymar este însă la un singur punct distanță de ocupanta locului 17 cu patru etape înainte de final, astfel că ierarhia se mai poate modifica.
