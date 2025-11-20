Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni - Antena Sport

Neymar a avut o prestație cu plusuri și minusuri în cel mai recent meci disputat de Santos în campionatul Braziliei, scor 1-1 contra celor de la Mirassol, revelația sezonului din Serie A, așa cum este numit campionatul sud-american. Superstarul de 33 de ani a reușit să marcheze primul gol pentru prima dată după peste trei luni, însă nu a putut să își conducă echipa spre victorie, după ce a comis o gafă care a condus la remiză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neymar nu a avut până acum parte de cea mai bună revenire la echipa sa de suflet din țara natală, Brazilia. Întors la începutul anului în America de Sud după ce a plecat de la Al-Hilal, fostul star de la Barcelona și PSG a fost măcinat de accidentări, motiv pentru care nu a putut să își intre într-un ritm.

Neymar, una caldă, alta rece pentru Santos

Cu toate acestea, la cel mai recent meci jucat de Santos, Neymar a “oferit câteva sclipiri ale starului global care a fost odată“, potrivit jurnaliștilor de la marca.com. Brazilianul a intrat foarte bine în partida contra lui Mirassol și a înscris în minutul 4 la capătul unui contraatac letal al formației “alvinegro”. De pe 5 august nu mai marcase Neymar într-un meci, de când înscria o “dublă” în duelul cu Juventude.

What a goal from Neymar 😭

pic.twitter.com/9C5agOTbWr

— Ney (@Neycromancer) November 20, 2025

La pauză, Santos conducea, însă în partea a doua Neymar a comis o eroare care a contat la rezultatul final. Brazilianul a făcut un fault în careu asupra unui adversar, care a fost acordat după consultarea VAR. Mirassol a egalat și ulterior nu au mai fost modificări aduse pe tabelă.