Gigi Becali a făcut calculele! Câţi bani vor intra în conturile FCSB-ului în fiecare an - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a calculat câţi bani vor intra anual în conturile FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul campioanei din ultimele două sezoane e convins că FCSB va intra anual într-o grupă europeană. În ultimele două sezoane FCSB a evoluat în grupa principală Europa League. Sezonul trecut FCSB a acces în play-off-ul Europa League, acolo unde a dat peste PAOK, pe care a eliminat-o. În optimi FCSB a fost învinsă de Olympique Lyon cu scorul general de 7-1.

Gigi Becali crede că FCSB va încasa anual 20 de milioane de euro

“Nu mai există să nu intrăm în Europa. În fiecare an vom fi într-o grupă. Dacă avem 10 milioane de acolo, mai scoatem încă 10 din campionat, hai 8 milioane, cu bilete ajungem la 20 de milioane.

Dacă încasez 20 de milioane, pot să cheltui 14 și să-mi rămână 6. Când eram tânăr, voiam celebritate și cheltuiam banii ca nebunul. Acum nu mă mai interesează”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB are, până acum, un parcurs slab în grupa Europa League. Campioana a învins-o la limită, cu 1-0, în deplasare, pe Go Ahead Eagles în primul meci din grupă, dar a pierdut, mai apoi, cu Young Boys Berna, 0-2, cu Bologna, 1-2 şi cu Basel, 1-3. FCSB e doar pe locul 31 din 36 de echipe în grupa Europa League, fiind, în acest moment, în afara echipelor care merg în play-off.