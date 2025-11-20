Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Unul dintre jucătorii doriţi de Gigi Becali la FCSB este Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Mijlocaşul kosovar a ajuns în Liga 1 la începutul acestui an, atunci când a fost cumpărat de Neluţu Varga pentru 700.000 de euro.

Gigi Becali se înţelesese cu Varga pentru transferurile lui Munteanu şi Emerllahu, dar mutările au picat după ce golgheterul din sezonul trecut a refuzat salariul pe care i l-a propus patronul FCSB-ului. Potrivit La Gazzetta, nici mijlocaşul nu este tentat să semneze cu FCSB, astfel că sunt şanse extrem de mari ca în această iarnă să plece de la CFR Cluj şi să semneze în străinătate.

Ziariştii de la “La Gazzetta” susţin că Lindon Emerllahu ar avea deja un acord de principiu cu Metalist Harkov, echipă ce ocupă locul 9 în clasamentul primei lgii din Ucraina.