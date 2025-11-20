Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Radu Constantin Publicat: 20 noiembrie 2025, 9:36

Comentarii
Cu cine semnează jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Louis Munteanu, Lindon Emerllahu si Oleksandr Safronov, Ionut Viorel Coada in meciul dintre Unirea Slobozia si CFR Cluj FOTO:Gheorghe Fluster/SPORT PICTURES

Unul dintre jucătorii doriţi de Gigi Becali la FCSB este Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. Mijlocaşul kosovar a ajuns în Liga 1 la începutul acestui an, atunci când a fost cumpărat de Neluţu Varga pentru 700.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali se înţelesese cu Varga pentru transferurile lui Munteanu şi Emerllahu, dar mutările au picat după ce golgheterul din sezonul trecut a refuzat salariul pe care i l-a propus patronul FCSB-ului. Potrivit La Gazzetta, nici mijlocaşul nu este tentat să semneze cu FCSB, astfel că sunt şanse extrem de mari ca în această iarnă să plece de la CFR Cluj şi să semneze în străinătate.

Ziariştii de la “La Gazzetta” susţin că Lindon Emerllahu ar avea deja un acord de principiu cu Metalist Harkov, echipă ce ocupă locul 9 în clasamentul primei lgii din Ucraina.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
12:31
Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial
12:22
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”
12:09
VIDEOIanis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!
11:58
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!”
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
11:14
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!