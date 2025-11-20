Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui - Antena Sport

Închide meniul
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui

Publicat: 20 noiembrie 2025, 10:37

Adrian Mutu, la Chelsea, în 2004 / Profimedia

Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care naţionala României i-a avut din toate timpurile. Cu o carieră impresionantă, “Briliantul” a reuşit să reprezinte ţara noastră la cel mai mare nivel în fotbalul internaţional. Parcursul lui în Europa s-a bucurat şi de contracte substanţiale, iar mulţi români se întreabă ce salariu avea Mutu la Chelsea? Surpriză însă! Nu a fost cel mai mare din cariera lui.

Adrian Mutu a bifat în cariera de fotbalişti echipe importante, cum ar fi: Parma, Juventus, Chelsea, Fiorentina. Să aflăm de unde i-au venit cei mai mulţi bani? Cu toate că averea lui Mutu este estimată la 10 milioane de euro, atacantul a avut “mână spartă”, reuşind să cheltuie mulţi bani strânşi în cariera de fotbalist pe maşini, iubite sau petreceri. Chiar Mutu a dezvăluit care a fost cel mai profitbalil contract pentru el. „Am câștigat cel mai mult în jur de 4,5 milioane pe an, la Fiorentina. La Chelsea eram tot pe acolo, mai jos puțin cu câteva sute. Aveam salariu așa de mare pentru că mi-am reînnoit contractul”, a spus Adrian Mutu.

Pentru cei de la Fiorentina, Adrian Mutu a bifat 143 de apariții, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive. Fiorentina l-a transferat în anul 2006 de la Juventus pentru suma de 8 milioane de euro, urmând să plece gratis în vara anului 2011 la Cesena.

Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro

Adrian Mutu a investit alături de afaceristul Paul Nicolau – cunoscut pentru publicul larg drept “Pescobar” – într-o şcoală de fotbal. “Briliantul” și partenerul său au investit 1.500.000 de euro numai în noul teren, acolo unde se ţin antrenamentele. Şedinţele de pregătire se desfășoară în Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei și momentan se fac înscrieri pentru copiii născuți în 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020. Ideea deschiderii academiei i-a aparținut lui “Pescobar”, acesta fiind pasionat de fotbal. Inițial, el se gândea să investească la un club profesionist, dar a ales această variantă, mai ales că a reușit să se asocieze cu Mutu.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!