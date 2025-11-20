Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări

Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări

Radu Constantin Publicat: 20 noiembrie 2025, 9:59

Comentarii
Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări

Sursa Foto: Profimedia

Delegaţia turcă a deplâns furtul unui ceas de lux şi a două inele din vestiarul stadionului Cartuja din Spania, cu ocazia meciului de calificare la Cupa Mondială 2026, de marţi. Valoarea prejudiciului este estimată la peste 300.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Marca, delegaţia ar fi semnalat pierderea unui ceas de lux în valoare de 200.000 de euro şi a două inele estimate la 60.000 de euro fiecare.

Ancheta ar fi progresat foarte repede, deoarece obiectele preţioase furate au fost găsite rapid şi cel puţin o persoană ar fi fost arestată. Alte arestări ar putea urma, deoarece anchetatorii încearcă să stabilească dacă persoana sau persoanele suspectate lucrează la stadion sau au intrat ilegal acolo. Poliţiştii studiază modul în care a avut loc furtul şi cine se află în spatele presupusului furt.

Turcia va încerca să obţină calificarea la a treia Cupă Mondială din istoria sa, după cele din 1954 şi 2002 (unde a ocupat locul 3). Turcii vor juca la barajul din martie, unde ar putea întâlni România.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Observator
Decizii de impunere, emise instant de ANAF. Datornicii, cu conturi blocate printr-o procedură fulger
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
11:14
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner
11:03
Naţionala pe care Mircea Lucescu nu vrea să o întâlnească la barajul pentru CM 2026
10:53
Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă
10:37
Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui
10:15
VIDEONeymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 3 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!