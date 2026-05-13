“Dinamo sau Rapid?” Gigi Becali a ales adversara preferată pentru finala barajului de Conference League: “Aşa-mi convine”

Gigi Becali şi-a ales adversara preferată pentru posibila finală a barajului de Conference League a celor de la FCSB. Înaintea confruntării cu formaţia clasată pe locul patru în play-off, roş-albaştrii o vor înfrunta pe Botoşani.

Dacă vor trece de moldoveni, atunci FCSB se va duela cu echipa clasată pe locul patru, care în acest moment este Dinamo. Rapid are şanse extrem de mici să mai ocupe această poziţie, ţinând cont că este la cinci puncte distanţă de “câini”, cu două etape rămase de disputat.

Gigi Becali îşi doreşte ca FCSB să o înfrunte pe Dinamo, la barajul pentru Conference League. Patronul campioanei s-a bucurat de faptul că într-un eventual derby pentru cupele europene, “câinii” nu vor putea închiria Arena Naţională, stadion care nu mai este disponibil pentru meciuri până la finalul sezonului. Astfel, partida ar urma să se joace pe “Arcul de Triumf”.

“Asta e, cam se știa dinainte, ori Dinamo, ori Rapid. O să vedem ce vrea Dumnezeu. Tot una e. Și Rapid are jucători buni, mai valoroși, nu contează, tot una e. Bă, mi-a convenit mai bine Dinamo, că nu e bun Giuleștiul. Bine, erau și ăștia de la Dinamo, dar acum nu au stadion.

Jucăm cum ar veni neutru (n.r. pe Arcul de Triumf). Că au ei suporteri mai mulți, e altceva, dar tot în București este. La Rapid dacă ai pierdut 1-2 meciuri hopa, vine șina de tren. De aia nu vreau eu în Giulești, e belea mare să joci acolo. Arcul de Triumf e bun”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.