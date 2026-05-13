Valeriu Iftime ştie cum Botoşani o poate învinge pe FCSB, la barajul de Conference League. Mesaj pentru Gigi Becali

Valeriu Iftime a prefaţat duelul dintre FCSB şi Botoşani, din barajul de Conference League. Patronul moldovenilor s-a declarat convins că echipa sa ar fi fost favorită, dacă ar fi disputat meciul pe teren propriu.

Partida dintre FCSB şi Botoşani se va disputa în Ghencea, pe 23 sau 24 mai. Finala barajului de Conference League va avea loc pe 29 mai, cu ocupanta locului patru din play-off.

Valeriu Iftime, convins că Botoşani o poate învinge pe FCSB în barajul de Conference League

Valeriu Iftime a declarat că echipa sa are un nivel de joc mai bun pe teren propriu. Patronul de la Botoşani a transmis că la barajul cu FCSB, Hervin Ongenda ar putea face diferenţa.

De asemenea, Iftime a mai declarat că minusul echipei sale a fost reprezentat de lipsa constanţei în joc. El a subliniat, însă, că lucrurile s-au îmbunătăţit după revenirea lui Marius Croitoru.

“Dacă eram noi gazde, credeți că ieșeau de acolo cu pantalonii pe ei? (n.r. râde) Vai, vai. Ai noștri joacă bine acasă, au alt curaj. Cred că este specific echipelor din provincie. Cred că dacă îi avem pe Ongenda și încă doi-trei într-o formă bună, putem bate pe Ghencea și pe oricine din Liga 1.