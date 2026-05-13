Valeriu Iftime ştie cum Botoşani o poate învinge pe FCSB, la barajul de Conference League. Mesaj pentru Gigi Becali

Valeriu Iftime a prefaţat duelul dintre FCSB şi Botoşani, din barajul de Conference League. Patronul moldovenilor s-a declarat convins că echipa sa ar fi fost favorită, dacă ar fi disputat meciul pe teren propriu.
Partida dintre FCSB şi Botoşani se va disputa în Ghencea, pe 23 sau 24 mai. Finala barajului de Conference League va avea loc pe 29 mai, cu ocupanta locului patru din play-off.
Valeriu Iftime, convins că Botoşani o poate învinge pe FCSB în barajul de Conference League
Valeriu Iftime a declarat că echipa sa are un nivel de joc mai bun pe teren propriu. Patronul de la Botoşani a transmis că la barajul cu FCSB, Hervin Ongenda ar putea face diferenţa.
De asemenea, Iftime a mai declarat că minusul echipei sale a fost reprezentat de lipsa constanţei în joc. El a subliniat, însă, că lucrurile s-au îmbunătăţit după revenirea lui Marius Croitoru.
“Dacă eram noi gazde, credeți că ieșeau de acolo cu pantalonii pe ei? (n.r. râde) Vai, vai. Ai noștri joacă bine acasă, au alt curaj. Cred că este specific echipelor din provincie. Cred că dacă îi avem pe Ongenda și încă doi-trei într-o formă bună, putem bate pe Ghencea și pe oricine din Liga 1.
E adevărat că nu suntem constanți în joc, dar cu Marius Croitoru ne-am revenit ușor, ușor și arătăm din nou ca echipa aia care joacă fotbal“, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.
Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League
Gigi Becali pregătește schimbări la FCSB, în vederea barajului de Conference League cu Botoșani, după remiza cu Unirea Slobozia, scor 0-0. Lucian Filip, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, a dezvăluit că jucătorii importanți vor fi menajați la duelul din ultima etapă a play-out-ului, cu Hermannstadt.
„Nu a fost meciul așa cum ne-am dorit. Nu am marcat, deși am ajuns des în treimea adversă. Aș fi vrut să jucăm așa cum am făcut-o în primele 25 de minute. A fost o schimbare neașteptată a lui Matei, mă bucur că este bine, am primit acum informații de la doctorul echipei. Trebuie să se pregătească în continuare.
Trebuie să recunosc că a fost un meci greu de privit. S-a întâmplat și în meciurile trecute să fie mai dificil. Sunt sigur că la baraj o să fie altfel, pentru că și Botoșani joacă altfel. E posibil să fie schimbări cu Hermannstadt, da, trebuie să ne menajăm jucătorii importanți”, a decarat Lucian Filip, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-0.
- Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu
- Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”
- “De asta va depinde totul”. S-a convins înaintea finalelor dintre Universitatea Craiova şi U Cluj
- Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB: “M-am săturat de el”
- FCSB a pierdut un titular pentru barajul de Conference League! Mihai Stoica: “Urmează să facă nişte investigaţii”