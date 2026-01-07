Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: "Să ia decizia corectă!" - Antena Sport

Dinamo pregăteşte o mutare interesantă pe piaţa transferurilor, toţi cei trei fraţi Eissat la pachet. Jucătorii sunt în negocieri cu gruparea din Ştefan cel Mare. Anunţul a fost făcut de mama lui Lisav Eissat, fotbalistul naţionalei României, prezentă în Antalya. La Dinamo se află acum al doilea băiat al familiei, Leam, care este în probe, iar o decizie în cazul lui se va lua la finalul cantonamentului. Mama celor doi susţine că Dinamo vrea să-i transfere pe amândoi, iar ea doreşte să-l aducă în România să joace fotbal şi pe ce de-al treilea băiat al familiei, care are 14 ani!

“Nu suntem implicaţi în tratative, dar sperăm să ia decizia corectă, să vină în România. Este uşor petru el să joace în România, să joace la Dinamo. E decizia corectă! Acum este la Maccabi şi sperăm să ia decizia corectă. Depinde şi de cluburi cum se vor înţelege”, a declarat tatăl lui Eissat, completat şi de mama jucătorului, care speră să aducă toţi cei trei băieţi la Dinamo: “Cel mic are 14 ani, vrem să-l aducem şi pe el în România”.

„Îl susținem pe Lisav încă de la început, de când a primit convocarea de la echipa națională. El simte că este parte din echipa națională și noi, ca părinți, suntem alături de el în această decizie. Suntem cu el, i-am zis să aleagă România. El vine să ajute echipa așa cum poate! Suntem foarte mândrii de el și de orice decizie pe care o ia. Mama mea este din Dorohoi. Știu că mereu ia decizia corectă și avem încredere în el. E foarte fericit, mai ales că antrenorul (n.r. – Mircea Lucescu) crede în el”, a spus și mama acestuia, Anat.

“Am luat deja bilete pentru Mondial. Suntem fericiţi că suntem aici în România. Suntem fericiţi şi bucuroşi de decizia pe care o vor lua”, a mai spus ea legat de iminenta venire a celor trei băieţi la Dinamo şi în România.