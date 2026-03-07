Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani - Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a încheiat bine sezonul regular și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Golul marcat de Rafael Hermann a fost cel care a făcut diferența pe tabelă.
Eugen Neagoe știe că echipa sa nu este ferită de grijile retrogradării, motiv pentru care a ținut să tragă un semnal de alarmă la finalul partidei de la Botoșani.
Eugen Neagoe: „Trebuie să rămânem la fel de uniți”
„O victorie muncită. Am făcut o primă repriză foarte bună. Puteam să mai marcăm fără probleme, dar nu am reușit. Botoșani are jucători valoroși. Am stat bine în teren, chiar dacă au dominat ei în repriza a doua. Mare lucru nu s-a întâmplat. Noi mai puteam să marcăm pe contraatac.
Cei care au intrat pe parcurs și-au făcut treaba. Trebuie să rămânem la fel de uniți. Nu am avut niciodată ce să le reproșez vizavi de atitudine”.
Eugen Neagoe: „Noi am suferit la deciziile luate în careul advers”
„Le-am spus și lor realitatea. Noi am suferit la deciziile luate în careul advers. Suntem pe o poziție rușinoasă la goluri marcate, ultima poziție.
Nu am reușit să obținem rezultatele pe care le meritam în anumite jocuri. Avem cele mai puține goluri marcate. Am jucat pe un teren foarte greu.
Lupta din play-out e infernală. Și Metaloglobus poate să pună probleme. Nici Metaloglobus nu e o echipă condamnată. Fotbalul trebuie să-l tratezi cu responsabilitate. Așa vom și noi răsplătiți”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.
