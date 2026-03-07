Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani - Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea”

Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea”

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 20:23

Comentarii
Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani – Petrolul 1-0: Le-am spus și lor realitatea”

Eugen Neagoe / SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești a încheiat bine sezonul regular și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Golul marcat de Rafael Hermann a fost cel care a făcut diferența pe tabelă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eugen Neagoe știe că echipa sa nu este ferită de grijile retrogradării, motiv pentru care a ținut să tragă un semnal de alarmă la finalul partidei de la Botoșani.

Eugen Neagoe: „Trebuie să rămânem la fel de uniți”

„O victorie muncită. Am făcut o primă repriză foarte bună. Puteam să mai marcăm fără probleme, dar nu am reușit. Botoșani are jucători valoroși. Am stat bine în teren, chiar dacă au dominat ei în repriza a doua. Mare lucru nu s-a întâmplat. Noi mai puteam să marcăm pe contraatac.

Cei care au intrat pe parcurs și-au făcut treaba. Trebuie să rămânem la fel de uniți. Nu am avut niciodată ce să le reproșez vizavi de atitudine”.

Eugen Neagoe: „Noi am suferit la deciziile luate în careul advers”

„Le-am spus și lor realitatea. Noi am suferit la deciziile luate în careul advers. Suntem pe o poziție rușinoasă la goluri marcate, ultima poziție. 

Reclamă
Reclamă

Nu am reușit să obținem rezultatele pe care le meritam în anumite jocuri. Avem cele mai puține goluri marcate. Am jucat pe un teren foarte greu.

Lupta din play-out e infernală. Și Metaloglobus poate să pună probleme. Nici Metaloglobus nu e o echipă condamnată. Fotbalul trebuie să-l tratezi cu responsabilitate. Așa vom și noi răsplătiți”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Fanatik.ro
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
20:03
VideoJurnal Antena Sport | Încep finalele pentru titlu
20:00
LIVE VIDEOBraga – Sporting 0-0. Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto
20:00
LIVE TEXTFCSB – U Cluj 1-0. Campioana face „încălzirea” pentru play-out. Deschidere rapidă de scor
19:57
VideoJurnal Antena Sport | Singuri acasă
19:50
VideoJurnal Antena Sport | Tot Giuleştiul are farmec
19:02
FC Botoșani – Petrolul 0-1. Echipa lui Valeriu Iftime este în cădere liberă înainte de începerea play-out-ului
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion