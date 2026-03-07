Eugen Neagoe nu s-a ferit de cuvinte, după Botoșani - Petrolul 1-0: „Le-am spus și lor realitatea” - Antena Sport

Petrolul Ploiești a încheiat bine sezonul regular și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. Golul marcat de Rafael Hermann a fost cel care a făcut diferența pe tabelă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eugen Neagoe știe că echipa sa nu este ferită de grijile retrogradării, motiv pentru care a ținut să tragă un semnal de alarmă la finalul partidei de la Botoșani.

Eugen Neagoe: „Trebuie să rămânem la fel de uniți”

„O victorie muncită. Am făcut o primă repriză foarte bună. Puteam să mai marcăm fără probleme, dar nu am reușit. Botoșani are jucători valoroși. Am stat bine în teren, chiar dacă au dominat ei în repriza a doua. Mare lucru nu s-a întâmplat. Noi mai puteam să marcăm pe contraatac.

Cei care au intrat pe parcurs și-au făcut treaba. Trebuie să rămânem la fel de uniți. Nu am avut niciodată ce să le reproșez vizavi de atitudine”.

Eugen Neagoe: „Noi am suferit la deciziile luate în careul advers”

„Le-am spus și lor realitatea. Noi am suferit la deciziile luate în careul advers. Suntem pe o poziție rușinoasă la goluri marcate, ultima poziție.