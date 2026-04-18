Cătălin Cîrjan a înscris primul lui gol după mai bine de o lună! Execuţie de senzaţie a căpitanului “câinilor”

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a deschis scorul în minutul 75 al meciului Dinamo – U Cluj. Căpitanul “câinilor” a înscris cu un şut superb, din voleu, la colţul scurt, la care Gertmonas nu a putut avea replică.
Armstrong i-a centrat lui Cîrjan, căpitanul lui Dinamo a preluat cu genunchiul, apoi l-a “executat” pe Gertmonas, cu un voleu perfect.
Cătălin Cîrjan, primul gol după mai bine de o lună
A fost primul gol al lui Cătălin Cîrjan după mai bine de o lună. Cîrjan marcase ultima oară pe 14 martie, în Rapid – Dinamo 3-2. Etapa trecută căpitanul “câinilor” a reuşit, totuşi, un assist, în CFR Cluj – Dinamo 1-1.
Cîrjan a ajuns la 6 goluri în 34 de meciuri în campionat, în acest sezon, având şi 6 assist-uri. A înscris un gol în 4 meciuri şi în Cupa României.
Cătălin Cîrjan este cotat la 2.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În acest sezon a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro de la formaţia ucraineană Metalist Harkov.
După gol, în minutul 80, Cătălin Cîrjan a fost înlocuit de Zeljko Kopic cu Cristi Mihai, fiind aplaudat la scenă deschisă de fanii “câinilor”, veniţi în număr mare să îşi încurajeze echipa pe Arena Naţională.
