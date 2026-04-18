Cătălin Cîrjan a înscris primul lui gol după mai bine de o lună! Execuţie de senzaţie a căpitanului “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 22:52

Cătălin Cîrjan se bucură după un gol marcat pentru Dinamo / Sport Pictures

Cătălin Cîrjan (23 de ani) a deschis scorul în minutul 75 al meciului Dinamo – U Cluj. Căpitanul “câinilor” a înscris cu un şut superb, din voleu, la colţul scurt, la care Gertmonas nu a putut avea replică.

Armstrong i-a centrat lui Cîrjan, căpitanul lui Dinamo a preluat cu genunchiul, apoi l-a “executat” pe Gertmonas, cu un voleu perfect.

A fost primul gol al lui Cătălin Cîrjan după mai bine de o lună. Cîrjan marcase ultima oară pe 14 martie, în Rapid – Dinamo 3-2. Etapa trecută căpitanul “câinilor” a reuşit, totuşi, un assist, în CFR Cluj – Dinamo 1-1.

Cîrjan a ajuns la 6 goluri în 34 de meciuri în campionat, în acest sezon, având şi 6 assist-uri. A înscris un gol în 4 meciuri şi în Cupa României.

Cătălin Cîrjan este cotat la 2.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. În acest sezon a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro de la formaţia ucraineană Metalist Harkov.

După gol, în minutul 80, Cătălin Cîrjan a fost înlocuit de Zeljko Kopic cu Cristi Mihai, fiind aplaudat la scenă deschisă de fanii “câinilor”, veniţi în număr mare să îşi încurajeze echipa pe Arena Naţională.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere
23:49

Cătălin Cîrjan a răbufnit, după Dinamo – U Cluj 2-1: „Am fost înjurat”. Adevărul despre „supărarea” pe Cristiano Bergodi
23:38

“Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu
23:27

Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”
23:21

Andrei Coubiș a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo: “Toate prostiile, asta le spun şi părinţilor mei”!
23:00

Dinamo – U Cluj 2-1. „Câinii”, prima victorie din play-off. Clujenii, pas greșit în lupta la titlu
22:40

Dezastru pentru Tottenham! Cu Radu Drăguşin pe bancă, a fost egalată în prelungiri! E pe loc de retrogradare
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 4 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 5 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 6 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”