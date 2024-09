Dinamo - Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:00). Duel tare pe Arcul de Triumf. Echipele probabile - Antena Sport

„Încă mai așteptăm transferuri, ne mai trebuie 2-3 jucători. Încă nu am semnat, dar trebuie să facem acest lucru. Nu am semnat, dar am discutat despre asta.

L-am adus pe Patrick Olsen, este un jucător foarte bun, cu personalitate, e important că l-am adus, dar trebuie să mai aducem 2-3 jucători în continuare”, a spus Zeljko Kopic.

De asemenea, Kopic a vorbit și despre starea lui Dennis Politic și a transmis că speră să se poată baza pe atacant la duelul cu Oțelul Galați.

„Politic sper să fie gata pentru meciul cu Oțelul, nu pot spune 100%, mă aștept ca el și Petru să fie la antrenamente începând de luni”, a mai spus tehnicianul.