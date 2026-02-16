Dinamoviștii, "interziși" într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram - Antena Sport

Închide meniul
Dinamoviștii, "interziși" într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram

Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 21:48

Dinamoviștii, interziși într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram

Dinamo și Unirea Slobozia, înainte de startul meciului / Sport Pictures

Dinamo a decis să ia măsuri după scandalul generat de propriii suporteri și de Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Universitatea Craiova de etapa trecută. Oficialii alb-roșiiilor au blocat accesul fanilor la locurile aflate chiar sub tunelul care face legătura dintre gazon și vestiare.

Meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia din Liga 1 a fost marcat și de o decizie radicală luată de conducerea “câinilor” după incidentele în care au fost implicați o parte din fanii echipei la finalul duelului cu Universitatea Craiova. Atunci, după fluierul final, Ștefan Baiaram se îndrepta spre tunel, moment în care a fost înjurat și scuipat de un spectator, fotbalistul oltenilor scuipând la rândul său înspre grupul de suporteri ai alb-roșiilor.

Suporterii lui Dinamo, interziși sub tunelul de la Tribuna 1

Dinamo știa că repetarea unui astfel de eveniment putea aduce sancțiuni dure pentru club, precum suspendarea terenului, motiv pentru care echipa a decis să ia măsuri de precauție. Potrivit imaginilor oferite de fanatik.ro, formația alb-roșie a blocat acccesul fanilor în zona de la Tribuna 1 de deasupra tunelului, unde se aflau cei care l-au provocat pe Baiaram etapa trecută.

În plus, în zona respectivă au fost puși mai mulți stewarzi, o altă măsură prin care Dinamo a vrut să se asigure că un incident de genul celui de acum o săptămână nu se va mai întâmpla încă o dată. Șansele ca un scandal să izbucnească sunt mult mai mici în prezent, un alt factor care contribuie la acest lucru fiind și numele adversarului pe care îl întâlnește echipa lui Kopic.

Universitatea Craiova este o mare rivală a “câinilor”, iar șansele ca anumite situații să devină tensionate sunt mult mai mari decât la un duel cu Unirea Slobozia.

