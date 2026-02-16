Francesco Totti s-a înţeles cu AS Roma: "A fost mereu casa mea" - Antena Sport

Închide meniul
Francesco Totti s-a înţeles cu AS Roma: “A fost mereu casa mea”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 21:23

Legenda celor de la AS Roma s-a retras din fotbal în anul 2017 și a luat o bine meritată pauză. Acum el a decis să revină tot la clubul căruia i-a fost loial în întreaga carieră de fotbalist.

Francesco Totti a evoluat numai la Roma în întreaga carieră de fotbalist profesionist, din 1993 până în 2017, atunci când s-a retras din fotbal.

În tricoul echipei romane, Francesco Totti a strâns 785 de meciuri jucate, a marcat 307 goluri și a dat 205 pase decisive.

”Roma va fi mereu casa mea, chiar dacă nu sunt acolo. A fost mereu casa mea și va fi mereu casa mea, a fost chiar și în ultimii ani. Zvonurile despre revenirea mea sunt adevărate. Discutăm și punem la punct anumite detalii, să decidem ce e mai bine pentru toată lumea.

Când mă voi întoarce? Sper că în curând. Ce este cert este că discutăm, asta pot confirma”, a declarat Francesco Totti, citat de As.com.

Nu se ştie încă clar ce funcţie va ocupa în cadrul clubului.

 

