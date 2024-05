Dinamoviştii, entuziasmaţi înaintea barajului: "Aşa o spune istoria". Reacţiile câinilor: "N-am ştiut rezultatele până la final" - Antena Sport

„A ieşit soarele şi pe strada noastră. Am avut şanse mici, dar am crezut. Astăzi s-a văzut. Nu am ştiut nimic, la pauză au vrut să ne spună şi am zis că nu ne interesează.

Îmi pare rău că am luat roşu, nu a fost o reacţie voluntară. Nu ştiu dacă a fost meritat. Asta este, nu mai contează. Îmi pare rău că nu pot să fiu alături de colegi.

Sperăm să iasă bine, ne bucurăm în seara asta, dar de mâine merge înapoi la treabă”, a declarat Răzvan Patriche, la digisport.ro.

Răzvan Zăvăleanu este încrezător înaintea duelurilor cu Csikszereda, mai ales că Dinamo va evolua pentru al treilea an la rând la baraj. Mai mult, administratorul special al „câinilor” consideră că Dinamo este favorită şi nu are emoţii în privinţa menţinerii în prima ligă, dacă jucătorii lui Kopic vor avea aceeaşi evoluţie ca în meciul cu UTA:

„Trebuie să privim cu moderaţie momentul, ştiind cât de dificil e un baraj, trebuie să fim atenţi, dar, dacă vom juca la fel ca în această seară, nu avem cum să nu avem succes. Dinamo este favorită în orice meci pentru că aşa o spune istoria. Dinamo şi-a făcut treaba pe teren. În afară de Iacob, ceilalţi sunt titulari. Jucătorii noştri au jucat cu determinare”, a spus şi Răzvan Zăvăleanu.

Mesajul afişat de fanii lui Dinamo pentru Mircea Lucescu în timpul meciului capital pentru salvarea de la retrogradare Mesajul afişat de fanii lui Dinamo pentru Mircea Lucescu în timpul meciului capital pentru salvarea de la retrogradare a apărut în tribunele stadionului Arcul de Triumf la începutul meciului cu UTA. La începutul meciului cu UTA, fanii lui Dinamo au afişat un banner pentru Mircea Lucescu, pe care îl rugau să se întoarcă acasă. „Il Luce” este dorit şi de rivalii de la Rapid: „Te vor oriunde, inima nu te lasă / Mircea Lucescu, hai acasă!”, au scris fanii lui Dinamo. Fanii lui Dinamo au avut un mesaj şi pentru jucătorii echipei lui Kopic, în încercarea de a-i motiva înaintea meciului cu UTA: „Copile, sacrificăte, luptă şi devino propriul erou / Ca peste ani să ajungi un nume, nu doar un număr pe tricou”, este mesajul de pe un alt banner afişat de fanii „câinilor”. (VEZI AICI BANNERELE AFIŞATE DE FANII LUI DINAMO)

