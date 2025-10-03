Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară - Antena Sport

„ Miculescu se pare că are o leziune musculară. E posibil să fie o ruptură, ceva grav. În seara asta, și el și Edjouma vor face un RMN, chiar dacă e mai devreme decât protocolul. Pot fi doar 6 zile, dacă poate Marijana Kovacevic să intervină. La Graovac nu poate interveni. E importantă zona în care s-a produs leziunea.

David Miculescu (24 de ani) e suspect de ruptură musculară, a anunţat Mihai Stoica. Oficialul campioanei României a precizat că şi Malcom Edjouma (28 de ani) va rata derby-ul FCSB-ului cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20:30.

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă. Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură. Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15. Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă.

Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0. Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol. Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2.

Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.