Doi jucători, OUT de la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit totul: "Gigi aşa a hotărât" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat că doi jucători de la FCSB vor fi out de la echipă. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că Mihai Popescu (32 de ani) şi Malcom Edjouma (29 de ani) se vor despărţi de campioană.

Mijlocaşul francez va pleca de la FCSB în iarnă, atunci când îi va expira contractul. El a fost aproape să se despartă de roş-albaştri şi la începutul sezonului, atunci când a fost dorit de CFR Cluj, însă mutarea a picat în cele din urmă.

De cealaltă parte, Mihai Popescu, cel care recent s-a accidentat grav la naţională şi nu va mai juca în acest sezon, se va despărţi şi el de campioană. Contractul fundaşului central cu roş-albaştri se va încheia la finalul sezonului, Gigi Becali luând decizia de a nu-l mai prelungi.

Totuşi, Mihai Stoica a declarat că în ciuda accidentării, Mihai Popescu îşi va încasa normal salariul până la finalul contractului, iar FCSB va acoperi şi costurile recuperării lui.

“Povestea e că în mod normal nu cred că ăsta ar fi trebuit să fie un subiect acum. Gigi nu cred că ar fi trebuit să răspundă la întrebarea asta. El a avut un an plus un an, termină în vară, hotărârea era luată. Mai ales la echipe care au făcut rezultate, trebuie aduși jucători. Liverpool a făcut rezultate formidabile anul trecut, a câștigat de o manieră categorică titlul. Uite ce s-a întâmplat. Kerkez, o grămadă de bani, Isak, prea mulți bani, Ekitike, prea mulți bani. Au schimbat mulți jucători, era clar că aduc jucători să joace. Noi nu am luat în vară jucători să se impună, deși puteau să se impună, dar nu au făcut-o din varii motive. Trebuie să schimbi câte ceva și în momentul în care trebuie să schimbi, ce să faci, trebuie să schimbi în fiecare compartiment, asta e realitatea. (…)