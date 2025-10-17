Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. "Tricolorii" pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Naţiunilor | Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo

Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo

Publicat: 17 octombrie 2025, 10:20

Comentarii
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. Tricolorii pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo

Jucătorii naționalei, la începutul meciului cu Austria/ Profimedia

România şi-a aflat posibilele adversare din următoarea ediţie de Liga Naţiunilor, 2026-2027. După ce şi-au câştigat grupa din Liga C, “tricolorii” au promovat în Liga B, acolo unde pot da peste naţionale puternice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România se va afla în urna a treia din Liga B a Ligii Naţiunilor, la tragerea la sorţi care va avea loc la începutul lui 2026.

Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor

Cei de la Football Meets Data au publicat toate urnele, astfel că România şi-a aflat posibilele adversare. Din prima urnă, “tricolorii” ar putea da peste Ungaria, din a doua peste Austria, iar din a patra peste Kosovo, naţională, pe care au mai întâlnit-o şi în ultimii ani.

Urnele din Liga B a Ligii Naţiunilor:

Urna 1: Scoţia, Ungaria, Polonia, Israel

Reclamă
Reclamă

Urna 2: Elveţia, Bosnia, Austria, Ucraina

Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA

Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.

Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRRRomânii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Reclamă

România va înfrunta câte o naţională din fiecare urnă. 

În ultima ediţie de Liga Naţiunilor, România a înregistrat victorii pe linie, sub comanda lui Mircea Lucescu. “Tricolorii” au încheiat grupa cu 18 puncte, grupă din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru şi Lituania.

Naţionala lui “Il Luce” a avut şi un meci cu scandal, cu Kosovo, câştigat la masa verde cu 3-0. Partida respectivă, disputată la finalul anului trecut, a fost marcată de faptul că jucătorii kosovari au ieşit de pe teren pe final, refuzând să încheie meciul.

Graţie faptului că a câştigat grupa de Liga Naţiunilor, cu punctaj maxim, România şi-a asigurat prezenţa la barajul pentru World Cup 2026. “Tricolorii” mai au însă şanse matematice să prindă direct un bilet pentru turneul final de anul viitor, fiind şi în luptă pentru clasarea pe locul secund, loc care le-ar putea oferi statutul de cap de serie la tragerea la sorţi a barajului din martie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
Fanatik.ro
Caz uluitor de rasism în România! Jucătorii, disperați de injurii și scandările cu tentă: „Copiii pleacă plângând de la fiecare meci”
11:08
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start
10:55
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: “Sunt mulţumită de prestaţia mea”
10:36
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor
10:06
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie”
9:56
“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda
9:28
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 2 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 3 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 5 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor 6 Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”