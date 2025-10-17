Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. "Tricolorii" pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo - Antena Sport

România şi-a aflat posibilele adversare din următoarea ediţie de Liga Naţiunilor, 2026-2027. După ce şi-au câştigat grupa din Liga C, “tricolorii” au promovat în Liga B, acolo unde pot da peste naţionale puternice.
România se va afla în urna a treia din Liga B a Ligii Naţiunilor, la tragerea la sorţi care va avea loc la începutul lui 2026.
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor
Cei de la Football Meets Data au publicat toate urnele, astfel că România şi-a aflat posibilele adversare. Din prima urnă, “tricolorii” ar putea da peste Ungaria, din a doua peste Austria, iar din a patra peste Kosovo, naţională, pe care au mai întâlnit-o şi în ultimii ani.
Urnele din Liga B a Ligii Naţiunilor:
Urna 1: Scoţia, Ungaria, Polonia, Israel
Urna 2: Elveţia, Bosnia, Austria, Ucraina
Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA
Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.
România va înfrunta câte o naţională din fiecare urnă.
În ultima ediţie de Liga Naţiunilor, România a înregistrat victorii pe linie, sub comanda lui Mircea Lucescu. “Tricolorii” au încheiat grupa cu 18 puncte, grupă din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru şi Lituania.
Naţionala lui “Il Luce” a avut şi un meci cu scandal, cu Kosovo, câştigat la masa verde cu 3-0. Partida respectivă, disputată la finalul anului trecut, a fost marcată de faptul că jucătorii kosovari au ieşit de pe teren pe final, refuzând să încheie meciul.
Graţie faptului că a câştigat grupa de Liga Naţiunilor, cu punctaj maxim, România şi-a asigurat prezenţa la barajul pentru World Cup 2026. “Tricolorii” mai au însă şanse matematice să prindă direct un bilet pentru turneul final de anul viitor, fiind şi în luptă pentru clasarea pe locul secund, loc care le-ar putea oferi statutul de cap de serie la tragerea la sorţi a barajului din martie.
