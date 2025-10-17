Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: "De asta mai are nevoie" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie”

Publicat: 17 octombrie 2025, 10:06

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Victor Piţurcă a oferit o reacţie fermă după primele patru luni ale lui Cristi Chivu la Inter. Fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său elev, subliniind că i-a preluat pe italieni într-un moment extrem de dificil.

Cristi Chivu a semnat cu Inter la începutul lunii iunie, după ce s-a despărţit de Parma. Simone Inzaghi a plecat de pe banca nerazzurrilor după eşecul usturător din finala Champions League cu PSG, scor 0-5, şi după ratarea titlului în Serie A, în detrimentul lui Napoli.

Victor Piţurcă a amintit de problemele avute de Inter, până la venirea lui Cristi Chivu, şi a declarat că jucătorii s-au îmbunătăţit în ultima perioadă. Fostul selecţioner consideră însă că antrenorul român mai are nevoie de transferuri pentru ca Inter să devină şi mai puternică.

De asemenea, “Piţi” a subliniat faptul că pentru fotbalul românesc, faptul că Cristi Chivu o antrenează pe Inter este un lucru extraordinar.

“(Cum vi se pare treaba pe care o face Cristi Chivu la Inter?) Excelentă. Și-a pus amprenta. Se vede venirea lui la Inter. Jucătorii au crescut mult în ultimul timp, din punct de vedere fizic. Dar și psihic. Au avut o cădere după ce au pierdut campionatul și finala Ligii, de acea manieră. Acum echipa e pe drumul cel bun. Sigur, Cristi ar mai avea nevoie de 3-4 jucători valoroși. Avea nevoie de la început, dar nu i-a adus conducerea. Nici nu s-a încercat aducerea de nume mari. Sper că dacă totul va fi bine și echipa va juca bine, Inter să aducă unul sau doi jucători de cel mai înalt nivel.

(E greu să preiei echipa după 0-5 în finala UCL?) E foarte dificil! El a venit într-un moment foarte greu. Noroc că a avut acel Mondial al Cluburilor. A avut timp la dispoziție. Acum Inter joacă foarte bine. Sper să o țină așa în continuare. Pentru fotbalul românesc e ceva fantastic să aibă un antrenor la Inter”, a declarat Victor Piţurcă, conform gsp.ro.

Inter a înregistrat cinci victorii în ultimele cinci partide disputate, în toate competiţiile. În Champions League, echipa antrenorului român are maximum de puncte după victoriile cu Ajax şi Sparta Praga, iar în Serie A ocupă locul 4, cu 12 puncte, la trei puncte distanţă de Napoli şi AS Roma, echipele de pe primele două locuri.

