Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: "De asta mai are nevoie" - Antena Sport

Victor Piţurcă a oferit o reacţie fermă după primele patru luni ale lui Cristi Chivu la Inter. Fostul selecţioner a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său elev, subliniind că i-a preluat pe italieni într-un moment extrem de dificil.

Cristi Chivu a semnat cu Inter la începutul lunii iunie, după ce s-a despărţit de Parma. Simone Inzaghi a plecat de pe banca nerazzurrilor după eşecul usturător din finala Champions League cu PSG, scor 0-5, şi după ratarea titlului în Serie A, în detrimentul lui Napoli.

Victor Piţurcă a amintit de problemele avute de Inter, până la venirea lui Cristi Chivu, şi a declarat că jucătorii s-au îmbunătăţit în ultima perioadă. Fostul selecţioner consideră însă că antrenorul român mai are nevoie de transferuri pentru ca Inter să devină şi mai puternică.

De asemenea, “Piţi” a subliniat faptul că pentru fotbalul românesc, faptul că Cristi Chivu o antrenează pe Inter este un lucru extraordinar.

“(Cum vi se pare treaba pe care o face Cristi Chivu la Inter?) Excelentă. Și-a pus amprenta. Se vede venirea lui la Inter. Jucătorii au crescut mult în ultimul timp, din punct de vedere fizic. Dar și psihic. Au avut o cădere după ce au pierdut campionatul și finala Ligii, de acea manieră. Acum echipa e pe drumul cel bun. Sigur, Cristi ar mai avea nevoie de 3-4 jucători valoroși. Avea nevoie de la început, dar nu i-a adus conducerea. Nici nu s-a încercat aducerea de nume mari. Sper că dacă totul va fi bine și echipa va juca bine, Inter să aducă unul sau doi jucători de cel mai înalt nivel.