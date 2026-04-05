Doliu în fotbalul românesc. A murit Liviu Maior, fost conducător al lui U Cluj şi fost ministru al Educaţiei

Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj şi fost ministru al Educaţiei, a decedat la vârsta de 85 de ani.
“Şepcile roşii” au transmis un mesaj de condoleanţe pe reţelele sociale.
A murit Liviu Maior, fost conducător al lui U Cluj şi fost ministru al Educaţiei
“Rămas bun, Liviu Maior!
Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, s-a stins din viață astăzi, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani.
Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.
A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța.
Important om politic și diplomat, Liviu Maior a deținut portofoliul de Ministru al Educației între 1992 și 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 și 2005 a servit țara în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada.
În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional.
Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace!”, a transmis U Cluj, pe Facebook.
