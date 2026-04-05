Doliu în fotbalul românesc. A murit Liviu Maior, fost conducător al lui U Cluj şi fost ministru al Educaţiei

Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj şi fost ministru al Educaţiei, a decedat la vârsta de 85 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Şepcile roşii” au transmis un mesaj de condoleanţe pe reţelele sociale.

“Rămas bun, Liviu Maior!

Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, s-a stins din viață astăzi, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani.

Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.