Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga

Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 20:36

Comentarii
Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Numele lui Louis Munteanu a fost unul dintre cele mai rostite în această vară, în condițiile în care atacantul CFR-ului a fost asociat cu diverse mutări în perioada de mercato. Nimic nu s-a concretizat însă, iar perioada de mercato urmează să se încheie astăzi, 1 septembrie, în cele mai bune campionate din lume, respectiv în cele din Top 5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu câteva ore înainte de finalul “ferestrei”, CFR a mai primit două oferte, însă pretențiile financiare ale lui Ioan Varga, patronul din Gruia, nu s-au îndeplinit.

Udinese și Stuttgart au pus pe masă 6 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Munteanu a fost protagonistul unei “telenovele” în această vară, în contextul în care echipe precum Sevilla sau Rennes au fost asociate cu un transfer al său. Cu doar câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato, golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1 nu a ajuns la niciuna dintre echipele menționate anterior, însă anumite cluburi încă ar fi interesate de serviciile sale.

Potrivit prosport.ro, Munteanu a primit două oferte de la formații aflate în Top 5, respectiv de la Stuttgart și Udinese, ultima fiind echipa care a învins Interul lui Cristi Chivu în această etapă din Serie A. Ambele au înaintat oferte de 6 milioane de euro pentru jucătorul de 23 de ani, însă ambele au fost refuzate fără mari dubii de Ioan Varga.

Încă de săptămânile trecute, patronul CFR-ului și-a exprimat dorința de a-l vinde pe Munteanu pentru o sumă de aproape 18 milioane de euro, însă se pare că niciun club nu se va ridica la standardele așteptărilor sale. În cazul în care nicio echipă nu va face vreo surpriză în ultimele ore, fostul goglheter din România va rata șansa de a evolua în Top 5 momentan, în condițiile în care perioada de mercato se încheie astăzi în marile campionate ale Europei. În Grecia și Portugalia, alte două campionate bune de pe “bătrânul continent”, “fereastra” se întinde până pe data de 8 septembrie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
21:32
OFICIAL | George Puşcaş a rămas fără echipă! Anunţul făcut de Bodrum
21:26
Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!
21:24
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa”
21:15
LIVE TEXTFarul – Petrolul 1-1. Constănţenii, egalaţi la 5 minute după ce au deschis scorul!
21:07
Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB!
21:01
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”