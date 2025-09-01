Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga - Antena Sport

Numele lui Louis Munteanu a fost unul dintre cele mai rostite în această vară, în condițiile în care atacantul CFR-ului a fost asociat cu diverse mutări în perioada de mercato. Nimic nu s-a concretizat însă, iar perioada de mercato urmează să se încheie astăzi, 1 septembrie, în cele mai bune campionate din lume, respectiv în cele din Top 5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu câteva ore înainte de finalul “ferestrei”, CFR a mai primit două oferte, însă pretențiile financiare ale lui Ioan Varga, patronul din Gruia, nu s-au îndeplinit.

Udinese și Stuttgart au pus pe masă 6 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Munteanu a fost protagonistul unei “telenovele” în această vară, în contextul în care echipe precum Sevilla sau Rennes au fost asociate cu un transfer al său. Cu doar câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato, golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1 nu a ajuns la niciuna dintre echipele menționate anterior, însă anumite cluburi încă ar fi interesate de serviciile sale.

Potrivit prosport.ro, Munteanu a primit două oferte de la formații aflate în Top 5, respectiv de la Stuttgart și Udinese, ultima fiind echipa care a învins Interul lui Cristi Chivu în această etapă din Serie A. Ambele au înaintat oferte de 6 milioane de euro pentru jucătorul de 23 de ani, însă ambele au fost refuzate fără mari dubii de Ioan Varga.

Încă de săptămânile trecute, patronul CFR-ului și-a exprimat dorința de a-l vinde pe Munteanu pentru o sumă de aproape 18 milioane de euro, însă se pare că niciun club nu se va ridica la standardele așteptărilor sale. În cazul în care nicio echipă nu va face vreo surpriză în ultimele ore, fostul goglheter din România va rata șansa de a evolua în Top 5 momentan, în condițiile în care perioada de mercato se încheie astăzi în marile campionate ale Europei. În Grecia și Portugalia, alte două campionate bune de pe “bătrânul continent”, “fereastra” se întinde până pe data de 8 septembrie.