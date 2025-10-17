Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță”

Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță”

Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 19:45

Comentarii
Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: Asta a fost o găselniță”

Ionuț Cercel, FCSB / SPORT PICTURES

FCSB va juca în această etapă contra celor de la Metaloglobus București, iar Gigi Becali a găsit o improvizație pentru a putea acoperi absențele din compartimentul defensiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, patronul campioanei României a transmis că Ionuț Cercel va juca pe postul de fundaș central, alături de Ngezana. La ultima acțiune a echipei naționale, staff-ul roș-albaștrilor l-a pierdut pe Mihai Popescu.

Ion Marin îl contrazice pe Gigi Becali, cu privire la postul de bază al lui Ionuț Cercel

Ionuț Cercel a fost adus de FCSB pentru regula U21, însă fundașul campioanei României a avut probleme medicale în acest sezon, absentând de la mai multe jocuri.

Revenit în lotul antrenat de Elias Charalambous, acesta va juca pe postul de fundaș central la meciul cu Metaloglobus, conform declarațiilor lui Gigi Becali. Ion Marin l-a contrazis pe patronul celor de la FCSB și i-a explicat care este defapt postul de bază al acestuia.

„Ionuț Cercel, la bază, este mijlocaș central, asta este poziția lui, și apoi fundaș central. Noi l-am adus ca mijlocaș central la loturile naționale, post pe care îl juca și Gică Hagi la Farul Constanța. Că a jucat și fundaș lateral, asta a fost o găselniță. La nivelul nostru făcea față, însă Europa League și campionatul sunt alte competiții.

Reclamă
Reclamă

E o problemă de evaluare acolo, la FCSB, o situație internă pe care trebuie să o rezolve în condiții de criză. Eu am încredere în Ionuț că își va face treaba și ca fundaș central, că va evolua la un nivel optim, pentru că e un jucător bun”, a declarat Ion Marin, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Observator
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
Fanatik.ro
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm”
21:46
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10
21:40
LIVE TEXTFarul – FC Argeș 0-0. Constănțenii caută victoria după patru etape fără succes
21:29
VIDEOLando Norris a câştigat antrenamentul din Marele Premiu al Statelor Unite! Hulkenberg, pe 2!
21:27
VideoBucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe!
20:54
LIVE VIDEORomânia – Slovacia 3-0! Tricolorele s-au calificat în semifinale la European! Băieţii luptă şi ei în sferturi
20:47
Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 3 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackăreală” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”