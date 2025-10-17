Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță” - Antena Sport

FCSB va juca în această etapă contra celor de la Metaloglobus București, iar Gigi Becali a găsit o improvizație pentru a putea acoperi absențele din compartimentul defensiv.

Concret, patronul campioanei României a transmis că Ionuț Cercel va juca pe postul de fundaș central, alături de Ngezana. La ultima acțiune a echipei naționale, staff-ul roș-albaștrilor l-a pierdut pe Mihai Popescu.

Ion Marin îl contrazice pe Gigi Becali, cu privire la postul de bază al lui Ionuț Cercel

Ionuț Cercel a fost adus de FCSB pentru regula U21, însă fundașul campioanei României a avut probleme medicale în acest sezon, absentând de la mai multe jocuri.

Revenit în lotul antrenat de Elias Charalambous, acesta va juca pe postul de fundaș central la meciul cu Metaloglobus, conform declarațiilor lui Gigi Becali. Ion Marin l-a contrazis pe patronul celor de la FCSB și i-a explicat care este defapt postul de bază al acestuia.

„Ionuț Cercel, la bază, este mijlocaș central, asta este poziția lui, și apoi fundaș central. Noi l-am adus ca mijlocaș central la loturile naționale, post pe care îl juca și Gică Hagi la Farul Constanța. Că a jucat și fundaș lateral, asta a fost o găselniță. La nivelul nostru făcea față, însă Europa League și campionatul sunt alte competiții.