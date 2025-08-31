Inter - Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava - Antena Sport

Meciul dintre Inter și Udinese va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Partida contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Serie A.

Înaintea acestui duel, echipa lui Cristi Chivu e pe 4 în campionatul italian. De cealaltă parte, Udinese se află pe locul al 10-lea.

LIVE SCORE | Inter – Udinese (21:45)

Cristi Chivu a avut parte de un debut excelent în Serie A, pe banca lui Inter. Elevii românului s-au distrat în prima etapă, cu Torino, scor 5-0.

De cealaltă parte, formația la care este legitimat Răzvan Sava a înregistrat o remiză în prima etapă. Cu scorul de 1-1 s-a încheiat partida dintre Udinese și Verona.

Ultima întâlnire directă dintre Inter și Udinese a avut loc în luna martie a acestui an. La momentul respectiv, echipa din Milano s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.