Inter - Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava - Antena Sport

Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 18:40

Inter – Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava

FOTO: Profimedia

Meciul dintre Inter și Udinese va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Partida contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Serie A.

Înaintea acestui duel, echipa lui Cristi Chivu e pe 4 în campionatul italian. De cealaltă parte, Udinese se află pe locul al 10-lea.

LIVE SCORE | Inter – Udinese (21:45)

Cristi Chivu a avut parte de un debut excelent în Serie A, pe banca lui Inter. Elevii românului s-au distrat în prima etapă, cu Torino, scor 5-0.

De cealaltă parte, formația la care este legitimat Răzvan Sava a înregistrat o remiză în prima etapă. Cu scorul de 1-1 s-a încheiat partida dintre Udinese și Verona.

Ultima întâlnire directă dintre Inter și Udinese a avut loc în luna martie a acestui an. La momentul respectiv, echipa din Milano s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

La conferința de presă premergătoare partidei, Cristi Chivu a dezvăluit că a făcut un „pact” cu jucătorii lui Inter:

“Sunt lucruri despre care putem vorbi și altele despre care nu putem. Dar să nu credeți că sunt ceva special. Sunt întotdeauna lucruri bune pentru echipă, care îi fac pe jucători să înțeleagă importanța grupului, unitatea și armonia care trebuie să existe. Pactul la care am ajuns este că eu sunt mereu responsabil, la bine și la rău“, a spus românul.

Inter – Udinese, echipele probabile:

  • Inter (3-5-2): Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, L. Martinez
    Antrenor: Cristi Chivu
  • Udinese (3-5-2): Sava – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara – Davis, Bravo
    Antrenor: Kosta Runjaic

Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League

Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.

Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League. După tragere, românul a asigurat că își dorește ca Inter să facă spectacol în Ligă.

Cristi Chivu a vorbit despre echipele pe care le va întâlni Inter și a spus că se așteaptă la dueluri competitive, pe stadioane cu o atmosferă incredibilă.

Antrenorul lui Inter a mai transmis că își va pregăti echipa, pentru a „onora” competiția.

„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.

Vom întâlni echipe de cel mai înalt nivel, toate foarte competitive, pe stadioane în care atmosfera va fi incredibilă. Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a spus Cristi Chivu, citat de site-ul oficial al lui Inter.

