Inter - Udinese LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu, fața în față cu echipa lui Răzvan Sava - Antena Sport

Meciul dintre Inter și Udinese va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 21:45. Partida contează pentru etapa a 2-a a sezonului de Serie A.
Înaintea acestui duel, echipa lui Cristi Chivu e pe 4 în campionatul italian. De cealaltă parte, Udinese se află pe locul al 10-lea.
LIVE SCORE | Inter – Udinese (21:45)
Cristi Chivu a avut parte de un debut excelent în Serie A, pe banca lui Inter. Elevii românului s-au distrat în prima etapă, cu Torino, scor 5-0.
De cealaltă parte, formația la care este legitimat Răzvan Sava a înregistrat o remiză în prima etapă. Cu scorul de 1-1 s-a încheiat partida dintre Udinese și Verona.
Ultima întâlnire directă dintre Inter și Udinese a avut loc în luna martie a acestui an. La momentul respectiv, echipa din Milano s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.
La conferința de presă premergătoare partidei, Cristi Chivu a dezvăluit că a făcut un „pact” cu jucătorii lui Inter:
“Sunt lucruri despre care putem vorbi și altele despre care nu putem. Dar să nu credeți că sunt ceva special. Sunt întotdeauna lucruri bune pentru echipă, care îi fac pe jucători să înțeleagă importanța grupului, unitatea și armonia care trebuie să existe. Pactul la care am ajuns este că eu sunt mereu responsabil, la bine și la rău“, a spus românul.
Inter – Udinese, echipele probabile: