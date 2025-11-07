Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-ul în cursa de sprint din Brazilia: „Mai dificil față de cât mi-am dorit” - Antena Sport

Închide meniul
Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-ul în cursa de sprint din Brazilia: „Mai dificil față de cât mi-am dorit”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 22:01

Lando Norris, bucurie după pole-position-ul obținut în Brazilia/ Profimedia

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei. Cursa va fi sâmbătă, de la ora 16:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. 

Lando Norris a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru sprint, 1:09.243. Din prima linie va lua startul Kimi Antonelli, iar coechipierul lui Norris de la McLaren, Oscar Piastri, va pleca de pe locul trei. 

La finalul calificărilor, Lando Norris a recunoscut că sesiunea a fost mai dificilă decât s-ar fi așteptat. Pilotul britanic a declarat că și cursa se anunță a fi una complicată, dat fiind faptul că sunt șanse mari să plouă la Sao Paolo sâmbătă. 

„A fost mai dificil față de cum mi-aș fi dorit, dar întotdeauna e dificil când faci trecerea de la medii la softuri. Am reușit să facem un tur bun, a fost mai dificil decât în Mexic. E un rezultat bun.  

Calificările aici sunt excepționale, sunt dificile, pe un circuit cu denivelări, schimbări de altitudine. Dar sunt calificări frumoase dacă reușești să obții pole-ul. Momentan e doar vineri, nu au fost calificările pentru marea cursă. Vom vedea ce va fi mâine, va ploua destul de mult. Suntem pregătiți, sunt mulțumit la finalul acestei zile, iar acum focusul se va muta pe ziua de mâine”, a declarat Lando Norris, după ce a obținut pole-position-ul în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei. 

După cursa de sprint de la ora 16:00, piloții vor reveni pe circuit la ora 20:00, pentru sesiunea de calificări. Marea cursă din Brazilia va fi duminică, de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.  

Înainte de Marele Premiu al Braziliei, Lando Norris a preluat șefia clasamentului general al piloților. Cu patru etape înainte de finalul sezonului, britanicul are un avans de un singur punct față de coechipierul Oscar Piastri, și de 36 de puncte față de campionul mondial en-titre, Max Verstappen. 

