Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar...” - Antena Sport

Cristiano Bergodi, la un meci al lui U Cluj/ Profimedia

Cristiano Bergodi s-a declarat surprins de asistența redusă de la duelul dintre U Cluj și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 3-1, din etapa a 16-a a Ligii 1. Golurile clujenilor au fost marcate de Dan Nistor (dublă) și de Ovidiu Bic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de puțini fani pe Cluj Arena la partida din această rundă. Tehnicianul italian a transmis că unul dintre obiectivele sale la echipa clujeană va fi să readucă suporterii pe stadion.

Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus

„Era important să câștigăm. Acum, cum s-a desfășurat meciul, o primă repriză bună, a doua, așa și așa. Toți jucătorii trebuie să înțeleagă că nu se joacă doar o repriză.

Ovidiu Bic a făcut un meci foarte bun, începe să redevină jucătorul pe care îl știam. Trebuie să muncească. A jucat frumos azi, mă bucur.

Contează empatia, da, și faptul că am mai lucrat cu unii jucători. Jucătorii au valoare, dar trebuie să mai așteptăm până vom juca așa cum ne dorim, ci nu doar o repriză.