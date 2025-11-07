Agentul lui Lamine Yamal a sărit în apărarea starului Barcelonei: "Nu înţelege agitaţia din jurul lui" - Antena Sport

Agentul lui Lamine Yamal, portughezul Jorge Mendes, face apel la evitarea mediatizării excesive a spaniolului în vârstă de 18 ani. El asigură că protejatul său se descurcă foarte bine până în prezent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jorge Mendes recunoaşte că „nu înţelege agitaţia din jurul lui Lamine Yamal”.

Jorge Mendes, despre escapadele lui Lamine Yamal: “Cu toţii am avut 18 ani”

Puternicul agent portughez, care reprezintă interesele tânărului talent al FC Barcelona, i-a luat apărarea în paginile ziarului Mundo Deportivo: „Cu toţii am avut 18 ani şi cu toţii am fost tineri. Aşa cum a spus preşedintele (Joan) Laporta, trebuie să-l susţinem şi să-l ajutăm cât mai mult, pentru că este un atu major pentru club”.

„Faptul că toată lumea are ochii aţintiţi asupra ta este, de asemenea, o mare responsabilitate şi o mare presiune. Se descurcă foarte bine şi trebuie să continuăm să-l ajutăm, în special concentrându-ne exclusiv pe munca lui”, a spus agentul care face referire la diferitele controverse extra-sportive care l-au însoţit pe Yamal în ultimele luni.

„Lamine ştie perfect ce trebuie să facă pe teren şi în afara lui: să se concentreze asupra muncii sale în deplină linişte şi să nu vorbească prea mult. Are o problemă fizică pe care încearcă să o rezolve împreună cu clubul, continuând să joace, şi asta este cel mai important: să se refacă bine şi să poată aduce un maxim de beneficii echipei. Ceea ce Lamine face cel mai bine este să vorbească pe teren, aşa cum am văzut în meciul de la Bruges (3-3, miercuri seara). La fiecare meci, el realizează cel puţin o performanţă care este la îndemâna doar unui jucător predestinat să atingă culmile succesului”.