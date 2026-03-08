Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a "făcut ceva unic de când eu antrenez" - Antena Sport

Dragoș Albu (24 de ani) a oferit o reacţie după tensiunile apărute la Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu îl acuzase că a făcut ceva “unic de când eu antrenez”. Munti s-a ferit atunci să dea detalii.

Cele două momente tesionate au avut loc în meciul cu Csikszereda, când mijlocașul a fost scos după 29 de minute, fiind enervat evident de schimbare. Cu Botoşani, Albu a revenit în primul 11, dar a prins doar o repriză. După meci, Munteanu a spus că “aşa ceva nu a mai văzut”.

Dragoş Albu, reacţie după declaraţiile lui Dorinel Munteanu

“Vreau să am și eu dreptul la o părere. Da, am ieșit nervos, era minutul 29, dar asta nu are legătură cu Mister, nu am spus un cuvânt. M-am dus la vestiare, am vorbit a doua zi cu Mister.

I-am spus că era normal să mă duc la vestiare, pentru că eram foarte frustrat, pentru că nu traversez o perioadă foarte bună. În niciun caz nu s-a întâmplat să-l înjur pe Mister. S-au scris multe prostii, care nu sunt în niciun caz adevărate.

Vreau să clarific și acest lucru. La pauza meciului, am avut o ieșire mai nervoasă pentru că eram supărat pe jocul meu. Mi-am cerut scuze pentru asta, lucrurile s-au reglat.