Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a "făcut ceva unic de când eu antrenez" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a “făcut ceva unic de când eu antrenez”

Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a “făcut ceva unic de când eu antrenez”

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 18:05

Comentarii
Dragoş Albu a venit cu reacţia după ce Dorinel Munteanu l-a acuzat că a făcut ceva unic de când eu antrenez

Dragoş Albu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Dragoș Albu (24 de ani) a oferit o reacţie după tensiunile apărute la Hermannstadt, după ce Dorinel Munteanu îl acuzase că a făcut ceva “unic de când eu antrenez”. Munti s-a ferit atunci să dea detalii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două momente tesionate au avut loc în meciul cu Csikszereda, când mijlocașul a fost scos după 29 de minute, fiind enervat evident de schimbare. Cu Botoşani, Albu a revenit în primul 11, dar a prins doar o repriză. După meci, Munteanu a spus că “aşa ceva nu a mai văzut”.

Dragoş Albu, reacţie după declaraţiile lui Dorinel Munteanu

“Vreau să am și eu dreptul la o părere. Da, am ieșit nervos, era minutul 29, dar asta nu are legătură cu Mister, nu am spus un cuvânt. M-am dus la vestiare, am vorbit a doua zi cu Mister.

I-am spus că era normal să mă duc la vestiare, pentru că eram foarte frustrat, pentru că nu traversez o perioadă foarte bună. În niciun caz nu s-a întâmplat să-l înjur pe Mister. S-au scris multe prostii, care nu sunt în niciun caz adevărate.

Vreau să clarific și acest lucru. La pauza meciului, am avut o ieșire mai nervoasă pentru că eram supărat pe jocul meu. Mi-am cerut scuze pentru asta, lucrurile s-au reglat.

Reclamă
Reclamă

Nu am fost violent sau mai știu eu ce lucruri s-au spus despre mine. Cine mă cunoaște, știe că sunt un jucător de echipă. Niciodată n-am ripostat și nu am creat tensiuni în cadrul echipei. Nu avem nevoie de lucruri negative, având în vedere situația în care suntem”, a declarat Dragoș Albu, citat de digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Ce jucători de la Universitatea Craiova sunt propuşi la naţională pentru barajul cu Turcia: „Te poţi baza pe ei, nu tremură”
Fanatik.ro
Ce jucători de la Universitatea Craiova sunt propuşi la naţională pentru barajul cu Turcia: „Te poţi baza pe ei, nu tremură”
18:04
Lovitură pentru FC Argeș înainte de play-off. Căpitanul echipei a comis un fault dur și tot el s-a accidentat
17:47
LIVE VIDEOEstrela Amadora – Gil Vicente 0-1. Ianis Stoica e titular. Benfica – FC Porto e la 20:00
17:47
VIDEOCe gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă
17:10
FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor
17:04
Oţelul Galaţi – Hermannstadt 0-2. Meci nebun cu trei goluri anulate şi trei eliminaţi
16:49
“E oribil! Putem avea un accident”. Lando Norris, semnal de alarmă îngrijorător după prima cursă din Formula 1
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 3 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul amenință cu plecarea dacă se va face transferul 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”