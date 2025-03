Dumitru Dragomir i-a propus un transfer de milioane lui Becali: "La naţională e destrăbălat, dar la FCSB ar fi super" - Antena Sport

Dumitru Dragomir i-a propus un transfer de milioane lui Gigi Becali. După ce patronul de la FCSB a spus că ar fi dispus să plătească 2.500.000 de euro, fostul şef al LPF îi transmite că ar fi o adevărată lovitură.

Dumitru Dragomir e de părere că Denis Drăguş va da randament la FCSBm, mai ales prin prisma disciplinei impuse la echipă de Gigi Becali.

Dumitru Dragomir i-a propus un transfer de milioane lui Becali

„Denis Drăguş e jucător bun. E cam destrăbălat pentru națională, dar are capacitate de efort foarte mare, e util. Nu a dat gol, dar o să dea. La FCSB ar fi super. Joacă pe oricare dintre posturile din față. Gigi Becali are ochi, nu e mult dacă dă 2.500.000 de euro pe el. Eu am zis că trebuie să i se dea diplomă de antrenor emerit, mai ales dacă ia din nou titlul. Ar fi un transfer reuşit„, a spus Dumitru Dragomir pentru prosport.ro.

Gigi Becali, interesat de Denis Drăguş

Finanţatorul campioanei a început deja licitaţia pentru Denis Drăguş. E gata să ofere 2,5 milioane de euro celor de la Trabzonspor în schimbul jucătorului. Nu-şi face însă mari speranţe că turcii vor fi de acord cu mutarea: „Nu ți-l dă niciodată! Adică ei sunt proști și noi deștepți? Sunt turcii proști? Inventăm noi fotbalul înaintea turcilor? Ăia sunt fanatici de fotbal…

În secunda unu… Zece miimi de secunde aș da două milioane jumate pe Drăguș. Începe operațiunea Drăguș! Nu auzi că în jumătate de secundă dau banii ăștia pe el? Într-o fracțiune de secundă, nici măcar o secundă…