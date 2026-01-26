Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: "Să îi dea afară pe ăia" - Antena Sport

Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali să îl aducă pe Adrian Mutu la FCSB. Campioana României a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar şansele de a se califica în play-off sunt din ce în ce mai mici.

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că Gigi Becali trebuie să îl schimbe pe Elias Charalambous şi consideră că Adrian Mutu poate salva sezonul pentru roş-albaştri. “Briliantul” este liber de contract de aproape un an, după despărţirea de Petrolul Ploieşti, din martie 2025.

Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB

“Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.

Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor în 2018, atunci când a antrenat-o pe FC Voluntari timp de 11 meciuri. De atunci, la nivel de echipă de club, el le-a mai antrenat pe FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti. De asemenea, el a fost selecţionerul echipei naţionale de tineret în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 şi a participat alături de selecţionata U21 la EURO 2021.