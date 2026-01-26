Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: "Să îi dea afară pe ăia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: “Să îi dea afară pe ăia”

Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: “Să îi dea afară pe ăia”

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 13:26

Comentarii
Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB, după dezastrul cu CFR Cluj: Să îi dea afară pe ăia

Adrian Mutu, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Dumitru Dragomir i-a propus lui Gigi Becali să îl aducă pe Adrian Mutu la FCSB. Campioana României a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 1-4, din etapa cu numărul 23 a Ligii 1, iar şansele de a se califica în play-off sunt din ce în ce mai mici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că Gigi Becali trebuie să îl schimbe pe Elias Charalambous şi consideră că Adrian Mutu poate salva sezonul pentru roş-albaştri. “Briliantul” este liber de contract de aproape un an, după despărţirea de Petrolul Ploieşti, din martie 2025.

Dumitru Dragomir l-a propus pe Adrian Mutu la FCSB

“Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.

Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Adrian Mutu şi-a început cariera de antrenor în 2018, atunci când a antrenat-o pe FC Voluntari timp de 11 meciuri. De atunci, la nivel de echipă de club, el le-a mai antrenat pe FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti. De asemenea, el a fost selecţionerul echipei naţionale de tineret în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021 şi a participat alături de selecţionata U21 la EURO 2021.

Reclamă
Reclamă

FCSB se află pe locul 11 după 23 de etape, cu 31 de puncte, fiind la 5 puncte în spatele ultimului loc care asigură prezenţa în play-off. Pentru campioana României urmează meciurile de pe teren propriu cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League, şi Csikszereda, în Liga 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Fanatik.ro
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
16:26
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat
16:11
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru”
16:11
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad
15:41
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
15:34
Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt
15:09
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia