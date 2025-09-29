După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: "Clar, e mai puternică" - Antena Sport

După ce Oţelul a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB în ultimele două etape, preşedintele gălăţenilor a ales echipa mai puternică. Cristi Munteanu a declarat că oltenii i s-au părut mai buni faţă de campioni, în ciuda faptului că Oţelul a învins trupa din Bănie cu 1-0.

FCSB i-a învins pe gălăţeni tot cu 1-0, în etapa a 11-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Florin Tănase, din penalty, în minutul 48.

După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales echipa mai puternică

Cristi Munteanu a mai declarat că Oţelul a controlat prima repriză a partidei cu FCSB, mărturisind că jocul a fost schimbat după pauză de Juri Cisotti şi Risto Radunovic.

Totodată, preşedintele gălăţenilor a transmis că Universitatea Craiova i s-a părut o echipă mai puternică faţă de FCSB, după cele două meciuri directe din Liga 1 din ultimele două etape.

“Sincer să spun, prima repriză a aparținut Oțelului, clar, am dominat meciul, am avut ocazii. În a doua repriză, FCSB a făcut diferența prin schimbările pe care le-a făcut. Cisotti și Radunovic au întors meciul, mai ales Cisotti. Un meci pe care le-am pierdut pe calitatea individuală mult mai bună a FCSB-ului. Dacă eram mai atenți puteam pleca cu un punct de aici. E o ieșire întârziată, am văzut eu din tribune.