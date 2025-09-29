După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: "Clar, e mai puternică" - Antena Sport

După ce Oţelul a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB în ultimele două etape, preşedintele gălăţenilor a ales echipa mai puternică. Cristi Munteanu a declarat că oltenii i s-au părut mai buni faţă de campioni, în ciuda faptului că Oţelul a învins trupa din Bănie cu 1-0.
FCSB i-a învins pe gălăţeni tot cu 1-0, în etapa a 11-a din Liga 1. Unicul gol al partidei de pe Arena Naţională a fost marcat de Florin Tănase, din penalty, în minutul 48.
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales echipa mai puternică
Cristi Munteanu a mai declarat că Oţelul a controlat prima repriză a partidei cu FCSB, mărturisind că jocul a fost schimbat după pauză de Juri Cisotti şi Risto Radunovic.
Totodată, preşedintele gălăţenilor a transmis că Universitatea Craiova i s-a părut o echipă mai puternică faţă de FCSB, după cele două meciuri directe din Liga 1 din ultimele două etape.
“Sincer să spun, prima repriză a aparținut Oțelului, clar, am dominat meciul, am avut ocazii. În a doua repriză, FCSB a făcut diferența prin schimbările pe care le-a făcut. Cisotti și Radunovic au întors meciul, mai ales Cisotti. Un meci pe care le-am pierdut pe calitatea individuală mult mai bună a FCSB-ului. Dacă eram mai atenți puteam pleca cu un punct de aici. E o ieșire întârziată, am văzut eu din tribune.
A fost penalty clar, nu am ce să comentez. Este o stare de frustrare pentru prima repriză… în a doua am început foarte slab. FCSB a fost foarte bună pe partea stângă, cu Cisotti și Radunovic, au avut multe ocazii. Am jucat cu echipa campioană, care are multă calitate. Vreau să felicit băieții pentru atitudine, puțin ne-a lipsit, puteam să plecăm cu punct sau puncte.
Craiova mi s-a părut mult mai puternică decât FCSB, mai agresivă. FCSB parcă cu o stare de oboseală de lentoare, în comparație cu Craiova. Clar, Craiova e mult mai puternică”, a declarat Cristi Munteanu, conform gsp.ro, după FCSB – Oţelul 1-0.
În următoarea etapă de Liga 1, FCSB va primi vizita liderului Universitatea Craiova, distanţa dintre cele două fiind de 14 puncte. Până atunci, campioana se va duela joi cu Young Boys în grupa de Europa League, iar oltenii cu Rakow, în grupa de Conference League.
- Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
- Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
- Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
- Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”
- Ilie Dumitrescu a exclus trei echipe din lupta la play-off, după victoria FCSB-ului: “E greu la înălţime”