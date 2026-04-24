După dezastrul din Cupa României, jucătorul lui Dinamo poate face pasul într-un campionat de top

Dinamo București a fost eliminată joi seară din semifinalele Cupei României, iar sezonul acesta ar putea fi ultimul pentru portarul Devis Epassy în tricoul „câinilor”.

Internaționalul camerunez este în vizorul unui club din Liga Portugal, care ar fi înaintat deja o ofertă pentru fotbalistul în vârstă de 33 de ani.

Devis Epassy, pe lista unui club din Liga Portugal

Devis Epassy mai are contract cu Dinamo București până la finalul sezonului 2026/2027, dar șansele ca acesta să plece în această vară sunt foarte mari, anunță AfricaFoot.

Sursa citată menționează că portarul „câinilor” este pe lista celor de la CD Santa Clara, formație care activează pe prima scenă a fotbalului portughez.

Experiența portarului camerunez i-a impresionat pe oficialii clubului din Liga Portugal, dar și evoluțiile sale între buturile formației din Ștefan cel Mare.