Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu

„Parcă mi-au mai trecut emoțiile, dar greul va urma! În primul rând, votul care urmează. Trebuie să am echipa lângă mine, nu știu să fac nimic singur. Vă foarte mulțumesc și atenție la ce va urma!” , a declarat Bogdan Voina, după alegerile FRH.

În primul tur, din cele 240 de voturi valabile, Bogdan Voina a obţinut 99, Sorin Dinu – 82, Constantin Din – 44, iar Cristian Potoră – 15.

Fostul jucător Bogdan Voina este noul preşedinte al Federaţiei Române de Handbal, el învingându-l pe vicepreşedintele în exerciţiu Sorin Dinu în turul doi al alegerilor.

La Adunarea Generală a Federaţiei Române de Handbal au participat 242 de membri din totalul de 242 cu drept de vot.

Constantin Din conducea Federaţia Română de Handbal din 28 aprilie 2022, când l-a învins pe preşedintele în exerciţiu de atunci, Alexandru Dedu, cu 157 de voturi la 66.

“Sincer să fiu sunt dezamăgit, nu mă aşteptam. Sunt împăcat cu lucrurile pe care le-am făcut la Federaţia Română de Handbal şi consideram că lucrurile acestea sunt apreciate. Vreau să mulţumesc celor care au avut încredere în mine şi m-au votat, să mulţumesc echipei cu care am lucrat.