Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 18:05

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu

Fostul jucător Bogdan Voina este noul preşedinte al Federaţiei Române de Handbal, el învingându-l pe vicepreşedintele în exerciţiu Sorin Dinu în turul doi al alegerilor.

Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale a FRH desfăşurată, vineri, la Hotelul Pullman World Trade Center din Capitală.

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal

Bogdan Voina a obținut 126 de voturi în turul secund, în timp ce Sorin Dinu a obținut 114 voturi.

În primul tur, din cele 240 de voturi valabile, Bogdan Voina a obţinut 99, Sorin Dinu – 82, Constantin Din – 44, iar Cristian Potoră – 15.

„Parcă mi-au mai trecut emoțiile, dar greul va urma! În primul rând, votul care urmează. Trebuie să am echipa lângă mine, nu știu să fac nimic singur. Vă foarte mulțumesc și atenție la ce va urma!”, a declarat Bogdan Voina, după alegerile FRH.

La Adunarea Generală a Federaţiei Române de Handbal au participat 242 de membri din totalul de 242 cu drept de vot.

Constantin Din conducea Federaţia Română de Handbal din 28 aprilie 2022, când l-a învins pe preşedintele în exerciţiu de atunci, Alexandru Dedu, cu 157 de voturi la 66.

Sincer să fiu sunt dezamăgit, nu mă aşteptam. Sunt împăcat cu lucrurile pe care le-am făcut la Federaţia Română de Handbal şi consideram că lucrurile acestea sunt apreciate. Vreau să mulţumesc celor care au avut încredere în mine şi m-au votat, să mulţumesc echipei cu care am lucrat.

Au fost patru ani foarte denşi. Am încercat să facem lucrurile cât se poate de bine, eu unul sunt împăcat cu ceea ce am făcut şi nu pot decât să le urez succes celor care vor conduce Federaţia Română de Handbal”, a afirmat Din, după ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat în fruntea FRH.

Cine e Bogdan Voina, noul președinte FRH

Fostul internaţional Bogdan Voina, 47 de ani, este fiul celebrului handbalist Radu Voina. Ca jucător a evoluat la echipele Steaua, Selestat şi Strasbourg şi a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câştigate cu Steaua.

După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV şi în paralel manager general al companiei Sport Suport. El a candidat la preşedinţia FRH şi în 2022, când a ieşit pe locul 3, după Constantin Din şi Alexandru Dedu.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
