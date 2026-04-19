După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”

După ce Dănuţ Lupu l-a criticat dur pe Alex Dobre, un alt fost fotbalist al Rapidului, UEFAntasticul Nicolae Grigore (42 de ani), a lansat un atac devastator la adresa jucătorului căruia Costel Gâlcă i-a luat banderola.
În opinia lui Nicolae Grigore, care a făcut parte din echipa Rapidului ce a înfruntat FCSB în sferturile Cupei UEFA în sezonul 2005-2006, Dobre nu ar fi trebuit niciodată să primească banderola de căpitan al giuleştenilor.
Nicolae Grigore: “S-a făcut o greşeală în momentul în care Dobre a fost ales căpitan”
“Părerea mea este că o greșeală s-a făcut în momentul în care Dobre a fost ales căpitan. Dobre e egocentrist. Are o doză ridicată de egoism. A fi egoist nu este un lucru rău pentru un atacant, dar asta nu-l face un căpitan real, adevărat.
Pentru a fi căpitan ai nevoie de alte atribuții față de ce a oferit Dobre la Rapid. Cu astfel de declarații nu ești un căpitan. Dobre nu dă înapoi și de față cu echipa a spus că tactica nu-l avantajează.
Dobre a ajuns la echipa națională de la Rapid. Nu a venit ca jucător de echipă națională, Rapidul l-a făcut. El are o datorie morală față de club. El știe când face aceste afirmații din postura de căpitan, destabilizează lucrurile. N-ar fi trebuit să ajungă în postura asta, trebuie să se subordoneze. A apărut acolo un soi de nemulțumire după venirea lui Moruțan”, a declarat Nicolae Grigore pentru digisport.ro.
Rapid joacă în această seară, de la ora 21:00, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Rămâne de văzut dacă Gâlcă îl va lăsa pe bancă pe Dobre, în urma conflictului dintre cei doi. Înaintea acestui meci, Craiova e pe 2 în campionat, cu 36 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului U Cluj. Rapid e pe 4, cu 32 de puncte.
Dobre are 17 goluri şi un assist în cele 37 de meciuri în care a evoluat pentru Rapid în acest sezon. 15 goluri au fost înscrise în campionat şi 2 în Cupa României. Totuşi, Dobre nu a mai marcat din 8 martie, de la un meci Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Potrivit fanatik.ro, Dobre i-a cerut impresarului său să îi caute echipă. Sursa citată notează că el s-a simţit umilit de antrenorul Costel Gâlcă, ce l-a certat în faţa grupului şi i-a luat şi banderola. Alex Dobre este cotat la 3.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Contractul lui cu Rapid expiră în vară, dar clubul are opţiune de prelungire pentru încă un an.
