După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”

După ce Dănuţ Lupu l-a criticat dur pe Alex Dobre, un alt fost fotbalist al Rapidului, UEFAntasticul Nicolae Grigore (42 de ani), a lansat un atac devastator la adresa jucătorului căruia Costel Gâlcă i-a luat banderola.

În opinia lui Nicolae Grigore, care a făcut parte din echipa Rapidului ce a înfruntat FCSB în sferturile Cupei UEFA în sezonul 2005-2006, Dobre nu ar fi trebuit niciodată să primească banderola de căpitan al giuleştenilor.

Nicolae Grigore: “S-a făcut o greşeală în momentul în care Dobre a fost ales căpitan”

“Părerea mea este că o greșeală s-a făcut în momentul în care Dobre a fost ales căpitan. Dobre e egocentrist. Are o doză ridicată de egoism. A fi egoist nu este un lucru rău pentru un atacant, dar asta nu-l face un căpitan real, adevărat.

Pentru a fi căpitan ai nevoie de alte atribuții față de ce a oferit Dobre la Rapid. Cu astfel de declarații nu ești un căpitan. Dobre nu dă înapoi și de față cu echipa a spus că tactica nu-l avantajează.

Dobre a ajuns la echipa națională de la Rapid. Nu a venit ca jucător de echipă națională, Rapidul l-a făcut. El are o datorie morală față de club. El știe când face aceste afirmații din postura de căpitan, destabilizează lucrurile. N-ar fi trebuit să ajungă în postura asta, trebuie să se subordoneze. A apărut acolo un soi de nemulțumire după venirea lui Moruțan”, a declarat Nicolae Grigore pentru digisport.ro.