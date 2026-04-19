Home | Fotbal | Liga 1 | După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”

După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 aprilie 2026, 12:28

Comentarii
Alex Dobre, într-un meci al Rapidului / Profimedia Images

După ce Dănuţ Lupu l-a criticat dur pe Alex Dobre, un alt fost fotbalist al Rapidului, UEFAntasticul Nicolae Grigore (42 de ani), a lansat un atac devastator la adresa jucătorului căruia Costel Gâlcă i-a luat banderola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În opinia lui Nicolae Grigore, care a făcut parte din echipa Rapidului ce a înfruntat FCSB în sferturile Cupei UEFA în sezonul 2005-2006, Dobre nu ar fi trebuit niciodată să primească banderola de căpitan al giuleştenilor.

Nicolae Grigore: “S-a făcut o greşeală în momentul în care Dobre a fost ales căpitan”

“Părerea mea este că o greșeală s-a făcut în momentul în care Dobre a fost ales căpitan. Dobre e egocentrist. Are o doză ridicată de egoism. A fi egoist nu este un lucru rău pentru un atacant, dar asta nu-l face un căpitan real, adevărat.

Pentru a fi căpitan ai nevoie de alte atribuții față de ce a oferit Dobre la Rapid. Cu astfel de declarații nu ești un căpitan. Dobre nu dă înapoi și de față cu echipa a spus că tactica nu-l avantajează.

Dobre a ajuns la echipa națională de la Rapid. Nu a venit ca jucător de echipă națională, Rapidul l-a făcut. El are o datorie morală față de club. El știe când face aceste afirmații din postura de căpitan, destabilizează lucrurile. N-ar fi trebuit să ajungă în postura asta, trebuie să se subordoneze. A apărut acolo un soi de nemulțumire după venirea lui Moruțan”, a declarat Nicolae Grigore pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Rapid joacă în această seară, de la ora 21:00, în deplasare, cu Universitatea Craiova. Rămâne de văzut dacă Gâlcă îl va lăsa pe bancă pe Dobre, în urma conflictului dintre cei doi. Înaintea acestui meci, Craiova e pe 2 în campionat, cu 36 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului U Cluj. Rapid e pe 4, cu 32 de puncte.

Dobre are 17 goluri şi un assist în cele 37 de meciuri în care a evoluat pentru Rapid în acest sezon. 15 goluri au fost înscrise în campionat şi 2 în Cupa României. Totuşi, Dobre nu a mai marcat din 8 martie, de la un meci Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Potrivit fanatik.ro, Dobre i-a cerut impresarului său să îi caute echipă. Sursa citată notează că el s-a simţit umilit de antrenorul Costel Gâlcă, ce l-a certat în faţa grupului şi i-a luat şi banderola. Alex Dobre este cotat la 3.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Contractul lui cu Rapid expiră în vară, dar clubul are opţiune de prelungire pentru încă un an.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
13:24

13:13

13:07

12:24

12:11

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
