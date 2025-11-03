"E cauză abuzivă". Dani Coman, reacție fermă după ce s-a aflat că poate fi blocat din a candida la șefia LPF - Antena Sport

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a oferit o primă reacție după dezvăluirile potrivit cărora LPF își dorește să își modifice statutul, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida din nou, iar persoane precum fostul portar să nu fie eligibile. Oficialul din Liga 1 a anunțat că în cazul în care modificările respective vor trece de Adunarea Generală, atunci se va produce un abuz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coman s-a ferit însă să aibă un discurs dur și a transmis că nu îi este teamă de ce ar putea să se întâmple. Aspectele care pot schimba soarta alegerilor LPF din 2027 se vor vota pe 13 noiembrie, la Poiana Brașov.

Ce modificări s-ar aduce în statutul LPF + Reacția lui Coman

Ziua de duminică a fost marcată în fotbalul românesc de dezvăluirile că LPF dorește să își modifice statutul prin câteva puncte care l-ar avantaja în mod clar pe Gino Iorgulescu, potrivit prosport.ro. Deși potrivit actualului statut nu ar mai avea voie să candideze la următoarele alegeri, noile modificări i-ar permite acest aspect.

La momentul actual, unul dintre punctele din statut menționează următorul aspect: “Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani. Nu vor putea candida pentru funcția de președinte LPF persoanele care au avut această calitate timp de 2 (două) mandate, consecutiv sau complete sau incomplete“. Există însă dorința de a fi schimbat după cum urmează: “Președintele LPF este ales de Adunarea Generală a LPF pentru un mandat de 5 ani“.

În plus, sursa citată anterior menționează că noile modificări nu doar că i-ar aduce un plus lui Iorgulescu, ci ar bloca și anumiți potențiali contracandidați, printre care și Dani Coman. Concret, se dorește ca cine vrea șefia LPF să aibă “cel puțin 5 ani în conducerea unui structuri sportive, fie că vorbim de club din primul eșalon sau a avut funcție în organigrama LPF sau FRF”, aspect pe care fostul portar nu l-ar îndeplini.