E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: "Am încheiat discuţiile" - Antena Sport

E gata! Dani Coman a anunţat ce se întâmplă cu Mario Tudose, după negocierile cu FCSB: “Am încheiat discuţiile”

Publicat: 8 septembrie 2025, 22:30

Mario Tudose, în duel cu Denis Alibec / Sport Pictures

Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că Mario Tudose nu se va mai transfera la FCSB. În ultimele zile, cele două cluburi au negociat transferul tânărului de 20 de ani.

După ce s-a creat o adevărată telenovelă în jurul acestei mutări, în condiţiile în care jumătate din suma de transfer pe care ar fi plătit-o FCSB trebuia să ajungă la Benfica, echipă care deţine 50% din drepturile federative ale fundaşului central.

Mario Tudose nu mai ajunge la FCSB. Anunţul lui Dani Coman

După mai multe negocieri, dar şi înţepături în spaţiul public între cele două părţi, Dani Coman, preşedintele clubului piteştean, a anunţat că cele FC Argeş şi FCSB nu s-au înţeles la preţ:

“Am încheiat discuțiile, Mario Tudose rămâne la Pitești. Prețul îl face vânzătorul, nu cumpărătorul. Nu ne-am înțeles la preț”, a declarat Dani Coman, potrivit sport.ro.

“Româneasca” despre care s-a vorbit în ultimele zile a ajuns şi la urechile portughezilor. Concret, FCSB ar fi plătit în acte doar 400.000 de euro, ca suma de 200.000 de euro să ajungă la lusitani. Ulterior, FCSB ar mai fi cumpărat de la FC Argeş un alt jucător, pentru 600.000 de euro.

“Incredibil! S-a discutat o schemă în România pentru a o păcăli pe Benfica. Mario Tudose, un fundaș central care a fost doi ani la Benfica, este protagonistul unui episod bizar în care mai sunt implicați Gigi Becali și mulți bani”, au scris cei de la abola.pt.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Mario Tudose, potrivit transfermarkt.com

