"E greu să lucrezi acolo". Demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, comentată de Mircea Rednic - Antena Sport

Decizia lui Mirel Rădoi de a pleca de la Universitatea Craiova a luat prin surprindere mai multe persoane, iar pe această listă se află și Mircea Rednic. Trecut ultima dată pe la Standard Liege, antrenorul de 63 de ani a comentat situația care s-a iscat în Bănie acum câteva săptămâni și a declarat că fostul tehnician al alb-albaștrilor nu ar fi trebuit să renunțe la postul său.

Mirel Rădoi a renunțat la banca de la Universitatea Craiova acum câteva săptămâni, după ce a invocat un consum mental extrem de mare, coroborat probabil și cu lipsa unor rezultate convingătoare din ultimele meciuri disputate. Mircea Rednic este însă de părere că fostul selecționer nu ar fi trebuit să cedeze și să își mențină continuitatea pe care o avea în Bănie.

Mircea Rednic: “Nu trebuia să cedeze, asta e clar”

“Puriul” a ținut să aducă aminte că în fotbal mereu se întâmplă să existe fluctuații de formă, motiv pentru care Rădoi nu ar fi trebuit să lase echipa care era într-o poziție ideală în campionat și în grupa de Conference League. Rednic a mai menționat că este conștient de presiunea care există în Bănie, date fiind declarațiile care vin și din foștilor jucători și antrenori care au trecut pe la Craiova.

“Și eu am rămas surprins. Nu știu ce a fost acolo, dar nu trebuia să cedeze. Știu că este greu să lucrezi la Craiova, mai ales când ai în spate vechile generații și oameni care au antrenat și dau anumite indicații, sfaturi.

Nu i-a fost ușor lui Rădoi, dar nu trebuia să cedeze, asta e clar. Sfatul meu este același ca pentru toți alături de care am lucrat. Să nu cedezi.