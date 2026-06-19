E oficial. Transfer din Italia la Universitatea Craiova! “E bine să avem concurență”

Transferat pentru 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj, Răzvan Sava revine în fotbalul românesc, la Universitatea Craiova.

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El vine sunt formă de împrumut de la Udinese, iar în contract va fi inclusă și o clauză pentru transferul definitiv al românului.

“Să vedem. Cred că a semnat Răzvan Sava. Eu nu sunt în Craiova acum. Din câte știu, lucrurile sunt destul de clare și va fi noul jucător al Universității Craiova. Erau avansate toate discuțiile. E bine să avem concurență pe postul de portar.

Este Laurențiu Popescu, un portar care a arătat lucruri bune în sezonul trecut. Cine va fi cel mai în formă, acela va apăra. Decizia îi va aparține staff-ului. Mai sunt Isenko, care va reveni în iarnă, cred, dar și Alexandru Maxim”, a venit confirmarea lui Sorin Cârțu, pentru digisport.ro.

Dacă îl transferă definitivi, Universitatea Craiova ar urma să le plătească italienilor 1 milion de euro.