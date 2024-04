"E singurul care a făcut ceva!" Vedeta care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu, în FCSB - Rapid 2-2 - Antena Sport

„Până la urmă am reușit să facem egal, era și păcat să pierdem acest meci, în fața suporterilor. În a doua repriză am fi putut să câștigăm meciul, am avut mai multe ocazii. Așa sunt derby-urile, a fost un derby pe cinste! Mă bucur că am revenit cu gol în echipă. Am adus acel plus de care colegii aveau nevoie.

Ne deranjează că nu am câștigam, lumea aștepta o victorie. Eram datori față de ei. Totuși, și Rapid a făcut un meci bun. Mai avem un pas către titlu, ăsta e cel mai important lucru.

Din păcate am făcut anumite greșeli, asta ne-a costat. Ei au știut să profite, la singurele ocazii pe care le-au avut ne-au taxat. Ăsta este fotbalul, e important să învățăm ceva din meciul ăsta.

În seara aceasta am arătat ca o campioană. Trebuie să fim serioși și să o ținem tot așa. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, încă nu suntem campioni.

Noi trebuie să continuăm la fel, să o ținem tot așa săptămâna asta. Ne așteaptă două meciuri foarte importante. Apoi putem să și sărbătorim.

Probabil că vom sărbători la Sf. Gheorghe, dacă vom fi matematic campioni”, a spus Alex Băluță, la orangesport.ro.