“E vremea pentru prima victorie din play-off?”. Cum a răspuns Zeljko Kopic înainte de Dinamo – “U” Cluj

Dinamo a organizat vineri conferința de presă premergătoare duelului cu “U” Cluj din play-off, iar Zeljko Kopic a discutat despre posibilitatea ca echipa sa să obțină prima victorie din play-off. Antrenorul croat speră că acest lucru se poate întâmpla, în contextul în care echipa a prestat un joc bun în ultimele două runde.
Dinamo urmează să o întâlnească sâmbătă pe Universitatea Cluj, într-un duel care pune față în față liderul din play-off și ultima clasată. “Șepcile roșii” au victorii pe linie, în timp ce formația lui Kopic nu a obținut până acum niciun succes.
Zeljko Kopic speră la prima victorie în play-off cu Dinamo
Antrenorul croat speră însă că situația se va schimba după meciul cu echipa lui Cristiano Bergodi, pe care a învins-o în ambele confruntări din sezonul regulat cu scorul de 1-0. Înainte de meci, Kopic a lăudat-o pe “U” Cluj, dar a vorbit și despre jocurile bune făcute de Dinamo în partidele cu FC Argeș și CFR Cluj, când au făcut egal.
“(n.r. E vremea pentru prima victorie din play-off?) Sper asta, echipa e într-o formă bună, în ultimele 2 meciuri am avut prestații bune, mai ales în cel cu CFR Cluj. A fost un meci bun făcut de noi, am avut multe ocazii, am prestat un fotbal de calitate.
Ne-am pregătit bine pentru ‘U’ Cluj, jucătorii sunt motivați și într-o formă bună. Jucăm în fața echipei care e pe primul loc, are rezultate bune. Va fi un meci dificil, dar suntem pregătiți pentru mâine.
Noi am câștigat meciurile cu ei din acest sezon, dar ei au avut rezultate bune în această perioadă. Sunt puternici pe contraatac, au o atitudine excelentă pe teren și la momentul actual sunt cei mai buni din campionat, iar motivația noastră trebuie să fie la cel mai înalt nivel“, a spus antrenorul croat înainte de meci.
Partida dintre Dinamo și "U" Cluj va avea loc sâmbătă de la ora 21:00.
- Nicolae Dică, pregătit să revină în Liga 1! Oferta surpriză primită. Anunţul făcut
- Programul etapei a şasea din play-off. Când se joacă derby-urile CFR Cluj – U Cluj şi Dinamo – Rapid
- Alex Dobre, avertizat de Costel Gâlcă în faţa coechipierilor! Ce s-a întâmplat la antrenamentul lui Rapid
- Titularul lui Rapid s-a operat. Anunțul clubului: “Suntem alături de tine. Primul pas a fost făcut”
- Ruptura Mirel Rădoi – Gigi Becali, comentată de Gică Craioveanu: “Și Guardiola, și Mourinho”