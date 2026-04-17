“E vremea pentru prima victorie din play-off?”. Cum a răspuns Zeljko Kopic înainte de Dinamo – “U” Cluj

Dinamo a organizat vineri conferința de presă premergătoare duelului cu “U” Cluj din play-off, iar Zeljko Kopic a discutat despre posibilitatea ca echipa sa să obțină prima victorie din play-off. Antrenorul croat speră că acest lucru se poate întâmpla, în contextul în care echipa a prestat un joc bun în ultimele două runde.

Dinamo urmează să o întâlnească sâmbătă pe Universitatea Cluj, într-un duel care pune față în față liderul din play-off și ultima clasată. “Șepcile roșii” au victorii pe linie, în timp ce formația lui Kopic nu a obținut până acum niciun succes.

Antrenorul croat speră însă că situația se va schimba după meciul cu echipa lui Cristiano Bergodi, pe care a învins-o în ambele confruntări din sezonul regulat cu scorul de 1-0. Înainte de meci, Kopic a lăudat-o pe “U” Cluj, dar a vorbit și despre jocurile bune făcute de Dinamo în partidele cu FC Argeș și CFR Cluj, când au făcut egal.

“(n.r. E vremea pentru prima victorie din play-off?) Sper asta, echipa e într-o formă bună, în ultimele 2 meciuri am avut prestații bune, mai ales în cel cu CFR Cluj. A fost un meci bun făcut de noi, am avut multe ocazii, am prestat un fotbal de calitate.

Ne-am pregătit bine pentru ‘U’ Cluj, jucătorii sunt motivați și într-o formă bună. Jucăm în fața echipei care e pe primul loc, are rezultate bune. Va fi un meci dificil, dar suntem pregătiți pentru mâine.