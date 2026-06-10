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Cât a ajuns să coste un bilet la meciul de deschidere de la Cupa Mondială, Mexic – Africa de Sud. Prețul e uriaș

Viviana Moraru Publicat: 10 iunie 2026, 19:42

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Cât a ajuns să coste un bilet la meciul de deschidere de la Cupa Mondială, Mexic – Africa de Sud. Prețul e uriaș

Trofeul Cupei Mondiale/ Profimedia

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Preţurile de revânzare pentru biletele la meciurile Mexicului din faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2026 sunt în medie de trei ori mai mari decât pentru alte echipe, conform datelor furnizate de Ticketdata, miercuri, la ora 07:00 GMT, privind biletele încă în circulaţie.

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Este nevoie de cel puţin 2.813 dolari (aproximativ 2.430 euro) pentru meciul de deschidere de joi, din Ciudad de Mexico, împotriva Africii de Sud, pe principalele site-uri de revânzare online din Statele Unite, precum Stubhub, Vivid Seats sau Seattgeek, agregate de Ticketdata, cu preţuri în continuă schimbare.

  • Meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, Mexic – Africa de Sud, e în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (joi, ora 22:00). Ceremonia de deschidere va începe de la ora 20:30

Prețuri uriașe la biletele pentru meciul de deschidere de la Cupa Mondială

Al doilea meci al competiţiei, care va opune Coreea de Sud şi Cehia, câteva ore mai târziu, la Guadalajara, are un preţ mediu de intrare de 488 de dolari. Adică de aproape şase ori mai puţin.

Şi celelalte meciuri ale Mexicului din Grupa A sunt printre cele mai scumpe: 2.337 de dolari pentru meciul din 18 iunie împotriva Coreei de Sud şi 1.398 de dolari pentru meciul din 24 iunie împotriva Cehiei. Prin urmare, în medie, un meci din faza grupelor pentru echipa mexicană costă 2.182 de dolari, comparativ cu 723 de dolari pentru celelalte meciuri din faza grupelor.

Prin comparaţie, preţul mediu al unui bilet pentru a asista la un meci al Statelor Unite, o altă ţară gazdă a competiţiei, este de 991 de dolari, iar cel mai scump meci al SUA, împotriva Australiei, pe 19 iunie, la Seattle, este de 1.105 dolari. Mult în urmă, Canada se numără printre cele mai puţin costisitoare echipe, cu un preţ mediu al unui bilet de 574 de dolari.

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A veni să susţii Mexicul este de 6,6 ori mai scump decât a susţine Noua Zeelandă (preţul mediu de intrare este de 327 de dolari).

Ciudad de Mexico şi Guadalajara sunt două dintre cele trei oraşe cu cele mai scumpe meciuri din faza grupelor.

Accesul la stadionul din Monterrey, al treilea oraş mexican care găzduieşte meciuri, este mai uşor în această ţară: cele mai ieftine bilete costă în medie 550 de dolari. Cu toate acestea, cele cinci meciuri din faza grupelor jucate în Santa Clara (lângă San Francisco) sunt cele mai puţin costisitoare, cu un preţ mediu al biletelor de 316 dolari, de cinci ori mai mic decât în Ciudad de Mexico.

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Pe măsură ce se apropie startul competiţiei, preţurile cresc: tarifele pentru a participa la meciul de deschidere au crescut cu 29% într-o săptămână. Într-o lună, această creştere este şi mai mare, de 63%.

Salariul mediu lunar în Mexic era de 1.390 de dolari în 2022, cel mai mic dintre cele 32 de ţări membre OCDE.

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